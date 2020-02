Red Dead Online : Les Carrières de l'Ouest bénéficient d'un boost de 40 % d'XP

Les joueurs de GTA Online pourront profiter cette semaine d'un boost d'XP non négligeable pour leur Carrière de l'Ouest, en plus de nouveautés dans le catalogue Wheeler, Rawson & Co.

Distillateur clandestin : 40 % d'expérience bonus pour le rôle et le personnage sur les missions de vente, les missions scénarisées et les missions de promotion

40 % d'expérience bonus pour le rôle et le personnage sur les missions de vente, les missions scénarisées et les missions de promotion Chasseur de primes : 40 % d'expérience bonus pour le rôle et le personnage sur les missions de chasse à la prime, criminels légendaires compris

40 % d'expérience bonus pour le rôle et le personnage sur les missions de chasse à la prime, criminels légendaires compris Marchand : 40 % d'expérience bonus pour le rôle et le personnage sur les missions de vente et de ravitaillement, ainsi que lorsque vous cuisinez du ragoût dans votre camp

40 % d'expérience bonus pour le rôle et le personnage sur les missions de vente et de ravitaillement, ainsi que lorsque vous cuisinez du ragoût dans votre camp Collectionneur : 40 % d'expérience bonus pour le rôle et le personnage sur les ventes des collections complètes

Xbox One Édition Standard → 32,96 € au lieu de 70 €. Édition Spéciale → 39,75 € au lieu de 85 €. Édition Ultimate → 44,95 € au lieu de 100€.

PC Édition Standard → 37,18 € au lieu de 60 € Édition Spéciale → 41,99 € au lieu de 75 € Édition Ultimate → 43,99 € au lieu de 90 €



Comme tous les mardis,présente les nouveautés de la semaine pour. Si rien d’exceptionnel n'est au programme, notez tout de même que tous les joueurs peuvent, dès maintenant,, sans distinction.En plus de cela, les joueurs peuvent jouir de nombreuses nouveautés dans le catalogue Wheeler, Rawson & Co. Ainsi, du côté des ajouts permanents nous retrouvons les hauts-de-forme Charleston et Reaves, et la chemise Caugherty. Du côté des ajouts temporaires, les manteaux queue-de-morue formel, Irwin et Eberhart, et les gants en fourrure et les mitaines forestières seront disponibles durant une courte période. Il ne faudra donc pas tarder pour les récupérer.Pour ce qui est des collectionneurs, complétez la, en lui envoyant une fleur chocolat, une bague en or sertie de diamant et la carte de tarot de deux coupe, pour récupérer une belle récompense. Finalement, les distillateurs pourront bénéficier de 25 % de réduction sur les distilleries clandestines ou la relocalisation de leur petite affaire, alors que le coût de la licence de chasseur de primes, de l'étal de boucher et du sac de collectionneur est réduit de 5 lingots d'or.Pour rappel,. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :