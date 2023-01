Red Dead Online : Les bonus de janvier 2023

Red Dead Online, Bonus du mois de janvier 2023

Vente de marchandises de qualité (marchand) et des « bonnes bouteilles » (distillateur clandestin) Bonus → RDO$ et XP doublés.

Événements (collectionneurs et naturalistes) : Œuf de condor, Rien ne se perd, Marquage d'animaux sauvages et Protection d'animal légendaire Bonus → RDO$ et XP triplés.

Opportunité Prix de sang Il Sovrano Bonus → RDO$, or et XP doublés

Repaires de bandes Bonus → XP quadruplés



Du 3 au 9 janvier → Série Conquête et Passage en torche.

Du 10 au 16 janvier → Série Fusillades extrêmes et fusillades extrêmes en équipe.

Du 17 au 23 janvier → Série Ruée sur les armes extrême.

Du 24 au 30 janvier → Série Ennemi public extrême.

Du 3 au 9 janvier : Celles et ceux possédant le rang de naturaliste maximum ou qui obtiendront 5 rangs de naturaliste recevront une remise de 50 % sur « un objet de rôle établi ou distingué pour naturaliste ». En prélevant un « échantillon sur un animal légendaire », vous recevrez la version noir et blanc du chapeau en zibeline. Possibilité, pour les collectionneurs, d'effectuer l'événement du mode exploration Photographie d'animaux sauvages, permettant de recevoir « une offre pour une remise de 5 lingots d'or sur le sac de collectionneur ».

Du 10 au 16 janvier : Celles et ceux possédant le rang de collectionneur maximum ou qui obtiendront 5 rangs de collectionneur recevront une remise de 40 % sur « un objet de rôle établi ou distingué pour collectionneur ». En rapportant une collection hebdomadaire complète à Madame Nazar, vous obtiendrez la version noir et marron du manteau Fernwater. Possibilité d'effectuer l'événement du mode exploration Rien ne se perd, permettant de recevoir « une offre pour une remise de 5 lingots d'or sur l'étal de boucher ».

Du 17 au 23 janvier : Celles et ceux possédant le rang de marchand maximum ou qui obtiendront 5 rangs de marchand recevront une remise de 40 % sur « un objet dans le rôle établi ou distingué pour marchand ». En effectuant une vente de marchand, vous recevrez 25 marchandises. En terminant l'événement du mode exploration Route commerciale, vous obtiendrez une « offre pour remise de 5 lingots d'or sur la distillerie clandestine ».

Du 24 au 30 janvier : Celles et ceux possédant le rang de distillateur clandestin ou qui obtiendront 5 rangs de distillateur clandestin recevront une remise de 40 % sur « un objet dans le rôle établi ou distingué pour distillateur clandestin ». En détruisant 3 barrages des agents des Fraudes, vous récupérerez le pantalon McCrum bleu. En terminant 2 événements du mode exploration durant cette semaine, vous obtiendrez une « offre pour une remise de 5 lingots d'or sur la licence de chasseur de primes ».



Se connecter au jeu Récompense → Des fortifiants pour prise et perte de poids ainsi que 25 bons de Capital.

Effectuer un crime Nettoyage de printemps Récompense → Une écharpe Inglett bleue.

Terminer une prime légendaire Récompense → Un lingot d'or et une carte au trésor Champ de bataille.



