Red Dead Online : La série de confrontation Arme Préférée mise à l'honneur cette semaine

Les nouveautés viennent d'arriver dans Red Dead Online. Vous avez jusqu'au 6 avril prochain pour profiter des bonus et des doubles XP !

Nouveautés de la semaine dans Red Dead Online

Arme Préférée

Du côté de chez Wheeler, Rawson & Co

Bonus et réductions de la semaine

20 % de réduction sur les licences.

50 % de réduction sur les vêtements de chasseur de primes et du collectionneur.

80 % de réduction sur les cartes du collectionneur.

70 % de réduction sur les chevaux polyvalent Breton et Criollo.

40 % de réduction sur le chariot de chasseur de primes.

Xbox One Édition Standard → 30,99 € au lieu de 70 €. Édition Spéciale → 39,75 € au lieu de 85 €. Édition Ultimate → 44,95 € au lieu de 100€.

PC Édition Standard → 37,55 € au lieu de 60 € Édition Spéciale → 40,51 € au lieu de 75 € Édition Ultimate → 44,49 € au lieu de 90 €.



Après une semaine placée sous le signe de la distillerie clandestine , place. Dans cette nouvelle variante, montrez vos compétences en maniement d'armes où plus l'arme que vous utilisez pour lancer le coup fatal est difficile, et plus vous obtenez de points. Avec de nouvelles armes plus volatiles, de nouvelles valeurs de points et plus d'explosions.Lieux : Fort Mercer, Heartlands, Tall TreesDes vêtements en édition limitée font leur retour dans la boutique, à savoir : chapeau en alligator, chapeau tuyau de poêle bas, manteau d’hiver ajusté, veste Benbow, gilet Ortega, pantalon à lacets, bottes Strickland, bottes Calhoun et les éperons de vaquero baroques. Vous pouvez profiter du retour de ces derniersEn ce qui concerne les chasseurs de primes cette semaine,. De plus,pour leurs ventes auprès de Madame Nazar.Pour rappel,. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :