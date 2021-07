Red Dead Online : La MàJ Prix du Sang est disponible

MàJ Prix du Sang, tous les détails

Le Club des Fins Tireurs

Nécessaire de mercenaire

Promotions de la semaine

30 % sur toutes les selles et les sacoches améliorées de rôle.

30 % sur le chariot de chasseur de primes.

30 % sur le fusil à petit gibier.

30 % sur le revolver de la Navy.

40 % sur tous les chiens de camp.

40 % sur tous les thèmes de camp (notamment les thèmes de camp pour les rôles).

40 % sur tous les vêtements dans la boutique de Gus.

40 % sur tous les ponchos.

Avantages PS Plus et Prime Gaming

Les joueurs sur PlayStation peuvent jouer à Red Dead Online sans abonnement à PlayStation Plus du 13 au 26 juillet. Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming avant le 2 août obtiendront des récompenses pour recevoir une selle (de valeur inférieure ou égale à 200 RDO$) et 2 cartes au trésor gratuites, ainsi qu'une offre de -40 % sur le poteau de voyage rapide. Rendez-vous sur le site de l'assistance Rockstar pour toutes les informations et les restrictions.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Pour avoir accès aux nouvelles missions que propose, rendez-vous dans les quartiers de l'ouest de Saint Denis afin de faire la connaissance de Guido Martelli. Celui-ci vous donnera accès aux, et vous le comprendrez bien assez vite, notre homme a besoin de mettre la main sur. Pour cela, il va avoir besoin de vous et de vos hommes. Cependant, vous allez devoir tout de même partir à la rencontre de plusieurs personnages : Anthony Foreman, James Langton, Sean Mcguire, et Joe.Prix du Sang proposeen plusieurs parties, avec chacun sa propre histoire :etDurant vos différentes missions, vous amasserez des bons de Capital pour Martelli. Pour vous récompenser de vos efforts, ce dernier vous confiera la première des troisde grande envergure, et vous devrez alors porter atteinte au sénateur Lemoyne en lui volant des joyaux de l'ouest, avec en premier lieu, l'émeraude de Covington.Comme annoncé durant la semaine du 6 juillet,, une nouvelle série de passes de courte durée. Comme les anciens passes du Hors-la-loi, ces derniers vous permettent decomme des tenues, ou encore des réductions, cependant, pour y avoir accès, vous devez débourser pas moins de 25 lingots d'or.Après avoir fait la rencontre de Martelli, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté des receleurs. Ces derniers pourraient bien avoir des choses intéressantes à vous proposer comme le bandana Fierro, des munitions, des consommables et des bons de Capital pour déverrouiller les opportunités criminelles de Martelli dans les cinq états.Malgré cette mise à jour, Rockstar Games a tout de même prévu plusieurs promotions valables jusqu'au 26 juillet, voici la liste :Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.