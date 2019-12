Red Dead Online : L'heure de la distillerie a sonné ! Découvrez le nouveau métier de distillateur dès aujourd'hui

Attendue depuis un peu plus d'une semaine maintenant, la nouvelle mise à jour est disponible depuis aujourd'hui dans Red Dead Online avec un nouveau métier...

Nouveau passe du hors-la-loi

Nouveautés dans Red Dead Online

“Offres et récompenses” est une nouvelle fonctionnalité disponible dans Red Dead Online qui peut être trouvée dans la section Avantages du menu Pause. La page “Offres et récompenses” affiche votre collection de cadeaux, de remises et de promotions qui peuvent être appliquées à certaines marchandises. Les récompenses comprennent des cadeaux comme des lingots d'or, des recharges pour vos stocks commerciaux de marchand et de distillateur clandestin, des vêtements et des accessoires, et d'autres cadeaux bonus. Les offres représentent des remises sur une sélection d'objets. Pensez à jeter un coup d'œil à la page Avantages toutes les semaines pour consulter les dernières offres, les dernières récompenses et les promotions en cours dans Red Dead Online. Aujourd'hui, la mise à jour dans Red Dead Online propose de nouveaux vêtements, notamment des cartouchières et des corsets (en attendant l'arrivée d'autres articles dans les semaines à venir), une nouvelle arme puissante dans la catégorie des armes de poing avec le revolver de la Navy, et bien d'autres ajouts et améliorations de gameplay, car nous continuons à étoffer et améliorer le monde du jeu. Parmi les améliorations, on trouve aujourd'hui : La possibilité d'alterner rapidement entre les armes, dans le feu de l'action. Il vous suffit d'assigner une arme à la sélection rapide sur la roue des armes, puis d'appuyer sur L1/LB/Tab pendant le jeu pour alterner rapidement entre cette arme et celle qui est actuellement équipée (vous pouvez toujours rengainer votre arme en appuyant deux fois rapidement sur L1/LB/Tab ou en choisissant Sans arme dans la roue des armes).

Un rééquilibrage de certaines cartes de compétence, et des limites d'utilisation de fortifiant pour assurer une expérience de jeu équilibrée entre tous les joueurs.

Des améliorations pour l'accessibilité des commandes de pêche : les joueurs peuvent à présent enrouler la ligne en maintenant une touche enfoncée, plutôt que de faire des cercles avec le stick analogique.

Une meilleure stabilité pour les chevaux, ce qui diminue les risques de chute après une collision. Votre cheval se remet également plus vite après une chute ou une réanimation. De plus, nous avons ajouté la possibilité d'apparaître directement dans votre camp et effectué des changements pour réduire les problèmes que rencontraient les joueurs lors de l'installation de leurs camps. Nous allons continuer de travailler sur ce point et régler les problèmes qui nous sont signalés. Comme toujours, vos commentaires sur Red Dead Online sont fondamentaux, car ils nous permettent d'améliorer sans cesse le jeu. Rendez-vous sur notre page dédiée pour nous faire part de vos commentaires.

N'hésitez pas à utiliser notre code créateur « GAMEWAVE » si vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Red Dead Redemption 2.

Sortie depuis le 10 septembre dernière, la mise à jour Carrières de l'Ouest permet aux joueurs de se prêter à quelques métiers à savoir marchand, collectionneur ou encore chasseur de prime. Mais depuis aujourd'hui, une nouvelle carrière vient s'ajouter à la liste, le métier deAvec ce nouveau métier, exploitez vos talents de marchand dans votre premier commerce établi hors du camp. Pour cela, procurez-vous des ingrédients, produisez de l'alcool puis étudiez les demandes spécifiques du marché et adaptez votre production aux goûts des clients répartis dans les cinq états.: êtreou. Après cela, rendez-vous dans votre camp auprès dequi se trouve à l'. C'est elle qui vous aidera à vous lancer dans votre nouvelle carrière, mais ce n'est pas tout.En effet, afin de commencer à vendre de l'alcool,. Pour cela, il vous faut payer pas moins de. Après cela, trouvezet de, puis Maggie s'occupera de donner une apparence respectable au rez-de-chaussée, tandis que dans votre cave la distillation se fera tranquillement. Dans cette même cave,. De plus, vous aurez également la possibilité d'améliorer votre matériel de travail afin d'être plus productif.Avec ce nouvel ajout de métier, vous aurez aussi deà effectuer, disponibles en solo ou à plusieurs, comme venir en aide à Maggie afin de la venger. Chacune de ces missions vous permettra de fructifier votre commerce.Place au tout. Disponible pour, ce nouveau passe du hors-la-loi vous propose de nouvelles récompenses inédites allant jusqu'au rang 100. Pour cela, il vous suffit de les débloquer au fur et à mesure que vous faites des missions. En récompenses : nouveaux vêtements, nouveaux accessoires, argent, lingots d'or et bonus d'expérience. De plus, cette adhésion au clubvous donne droit à des aptitudes spéciales que vous obtenez en accumulant de l'expérience, et ce jusqu'au 10 mars 2020.Pour rappel,. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :