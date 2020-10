Red Dead Online : L'heure d'Halloween a sonné !

Terreurs Nocturnes

Nouvelles panthères légendaires

Pass du hors-la-loi spécial Halloween

Études de vitalisme

Promotions spéciales

5 lingots d'or sur les rôles de chasseur de primes, de commerçant, de collectionneur et de naturaliste

10 lingots d'or du rôle Distillateur clandestin

Déplacement gratuit pour votre distillerie

40 % de réduction sur tous les éléments de rôle

30 % de réduction sur toutes les armes de mêlée

Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online ayant associé leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants : 5 phéromones d'animal légendaire gratuites, 6 000 XP de naturaliste, Camp de voyageur gratuit, Manteau Katata gratuit (confectionné à partir d'une fourrure de wapiti Katata légendaire). De plus, les joueurs qui auront associé leur compte à Prime Gaming avant le 16 novembre recevront une récompense pour un holster simple, ainsi que des offres de 50% de réduction sur un double holster, 50% de réduction sur le feu de camp de luxe et 30% de réduction sur l'arc amélioré.

Cette semaine dans, un nouveau mode de jeu est donc disponible dansavec, et celui-ci propose. Le but ? Survivre à des vagues de zombies. Ainsi, quatre équipes doivent se battre non seulement entre elles, mais aussi contre ces morts-vivants. Cependant, afin d'avoir un avantage contre vos adversaires, vous pouvez tenter de voler le masque du prédateur de la nuit, ce dernier offrant un confort non négligeable à votre équipe.Depuis plusieurs semaines,. Cette fois-ci, il semblerait queaient été aperçues dans les terres de l'Ouest. Ainsi,légendaire s'est fait voir aux alentours de Bluewater Marsh près de Saint-Denis, mais aussiqui elle, se trouve non loin de Braithwaite.Évidemment, si vous décidez de tuer ces bêtes, Gus, le chasseur retraité, sera en capacité de vous confectionner de nouveaux vêtements.En ce 20 octobre,. De ce fait, pour, vous pouvez disposer de nouveaux cosmétiques et de vêtements inédits sur le thème d'Halloween, mais aussi de quelques avantages non négligeables et de variantes d'armes.Depuis quelque temps,. En cette nouvelle semaine,. Pour ce faire, vous devez vous procurer la brochure, puis trouver plusieurs Harrietum Officinalis.Des promotions sont disponibles, ces dernières étant un peu spéciales en cette période d'Halloween :Pour rappel,