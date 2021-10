Red Dead Online : Halloween s'invite dans les terres de l'Ouest

Halloween s'invite dans Red Dead Online

Des bonbons et des sorts

Promotions

35 % de réduction sur les tenues de rôle.

40 % de réduction sur les ceintures holster.

50 % de réduction chez le barbier : dents, coiffure et maquillage.

5 lingots de réduction sur le masque de bandit.

30 % de réduction sur les chevaux Norfolk Roadsters.

40 % de réduction sur les armes de corps-à-corps.

30 % de réduction sur toute la boutique de Gus.

30 % de réduction sur les interactions.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming d'ici le 22 novembre obtiendront une récompense pour un accessoire gratuit, ainsi qu'une offre de -50 % sur un cheval polyvalent (hors rôles).

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Cette semaine sera un peu spéciale danspuisque comme GTA Online,. De ce fait, depuis le 26 octobre, plusieurs modes terrifiants proposent des bonus de RDO$ et d'XP, avec pour commencercontre des adversaires étranges et inquiétants. Pour cela, vous devez protéger les territoires d'Armadillo, de Butcher Creek, de Shady Belle et de Bolger Glade contre ces attaques dans les modes saisonnierspourLes joueurs qui parviendront à survivre jusqu'à la dernière manche recevrontà utiliser dans le passe d'Halloween n° 2.Par ailleurs, les récompenses doublées s'appliquent également sur la série à la une la plus appropriée à cette saison,: le masque de massacre, le masque de créature, le masque horrible, le masque de porc, le masque monstrueux et le masque de mascarade. Par ailleurs, se trouvent dans votre inventaire des bonbons Snowberger et 5 barres de chocolat.Voici les nouvelles promotions disponibles depuis le 26 octobre dans Red Dead Online :Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.