Red Dead Online : Gains doublés pour toutes les ventes de marchand

Gains doublés dans Red Dead Online

Marchands

Repaires de bandes

Carte au trésor gratuite dans Red Dead Online

Promotions disponibles dans Red Dead Online

30 % de réduction sur les tenues de marchand.

40 % de réduction sur les chevaux Kladruber.

40 % de réduction sur les thèmes de camp.

40 % de réduction sur les tentes.

30 % de réduction sur le feu de camp de luxe.

40 % de réduction sur le chariot de chasse.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants : une licence de chasseur de primes, une lisière couleur améthyste pour le chariot de chasseur de primes De plus, associez votre compte Prime Gaming avant le 7 juin pour recevoir des offres pour une remise de 50 % sur l'appareil photo amélioré et une sélection de tenues déverrouillées jusqu'au rang 15, ainsi que des récompenses pour 5 fortifiants de discrétion et 5 phéromones d'animal légendaire.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Si vous avez entrepris une carrière de marchand dans, cette nouvelle semaine va s'avérer être lucrative. Jusqu'au 17 mai prochain, toutes les ventes de marchand vous permettront de repartir avec deux fois plus de gains :. De plus, une réduction de 40 % sur n'importe quel objet de marchand novice ou prometteur et sur n'importe quel chien pour le camp.Pour finir, si vous parvenez à protéger vos biens lors d'une attaque, vous obtiendrez le double d'XP.Cette semaine dans, n'hésitez pas à nettoyer les repaires de bandes qui apparaissent aléatoirement sur la carte. Lorsque vous aurez fait votre ménage, vous gagnerez alors le double d'XP.Grâce à l'achat d'un schéma ou d'une recette, vous recevrez une carte au trésor gratuite qui vous mènera à une précieuse cache dissimulée sur la côte de San Luis. De plus, une réduction de 30 % est déjà disponible sur toutes les recettes et schémas.Les promotions de la semaine sont arrivées :Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.