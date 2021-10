Red Dead Online : Gagnez le double de RDO$ et d'XP en volant Il Sovrano

Gagnez le double de RDO$ et d'XP en volant Il Sovrano dans Red Dead Online

Bonus et promotions disponibles dans Red Dead Online

30 % de réduction sur tous les fusils.

40 % de réduction sur les schémas de fabrication de munitions.

30 % de réduction sur les améliorations de cartes de compétence.

30 % de réduction sur les chapeaux.

30 % de réduction sur les chevaux Mustang.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming avant le 25 octobre obtiendront une récompense pour 40 bons de Capital, ainsi qu'une offre de -50 % sur le pistolet Mauser.

Cette semaine dans, un train transporte la pierre précieuse jaune connue sous le nom de Il Sovrano, et s'arrête pour un arrêt dans la ville de Rhodes avant d'arriver à destination pour la foire de Sacramento. Si vous parvenez à entrer dans la ville, puis à la quitter avec la pierre en votre possession, vous remporterez le double de RDO$ et d'XP toute la semaine.Par ailleurs, jusqu'au 18 octobre, terminez n'importe quelle mission d'opportunité dansavec un groupe permanent afin de profiter d'une carte de compétence gratuite et d'une réduction de 30 % sur une arme au choix.Depuis ce 12 octobre dans Red Dead Online, toutes les cartes d'sont de nouveau accessibles et vous permettent de repartir avec un joli bonus d'XP doublé. Par ailleurs, si vous êtes dans un groupe permanent, n'importe quel mode d'Appel aux armes vous fera bénéficier d'un bonus de 3 000 XP. D'autre part, si vous parvenez à survivre, vous recevrez 5 bons de Capital en atteignant la 3e vague, vous en gagnerez 5 de plus en atteignant la 7e vague, et si vous survivez jusqu'à la 10e vague, vous en empocherez 10 de plus ainsi que 2 000 XP de personnage.Comme chaque semaine,propose plusieurs promotions dans Red Dead Online :Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.