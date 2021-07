Red Dead Online : Fouillez Annesburg à la recherche de la Braise de l'Est

Un nouveau contrat de crime est disponible dans Red Dead Online

Le contrat des quais

Bonus et promotions disponibles dans Red Dead Online

5 lingots de réduction sur l'étal du boucher.

40 % de réduction sur toutes les tenues standard (hors rôle).

30 % de réduction sur toutes les carabines.

30 % de réduction sur les selles et sacoches améliorées de rôle.

30 % e réduction sur le chariot de chasseur de primes.

30 % de réduction sur le fusil à petit gibier.

30 % de réduction sur le revolver de la Navy.

40 % de réduction sur les chiens de camps.

40 % de réduction sur les thèmes de camps.

40 % de réduction sur les ponchos.

40 % de réduction sur les vêtements amulettes, et équipement de la boutique de Gus.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming avant le 2 août obtiendront des récompenses pour recevoir une selle (de valeur inférieure ou égale à 200 RDO$) et 2 cartes au trésor gratuites, ainsi qu'une offre de -40 % sur le poteau de voyage rapide. Rendez-vous sur le site de l'assistance Rockstar pour toutes les informations et les restrictions.

Depuis ce mardi,est disponible dans, et vous allez devoir mettre la main sur un mystérieux rubis connu sous le nom de la Braise de l'Est. Celui-ci est caché dans la ville d'Annesburg et surtout gardé en sécurité. Néanmoins, le bruit court qu'il y a de fortes tensions entre le représentant du sénateur et le contremaître de la mine. Si vous parvenez à garder la tête froide, vous pourrez obtenir des informations supplémentaires pour mettre la main dessus. Si vous terminez la mission d'ici le 2 août, vous recevrez une récompense pour un holster côté main faible gratuit.Un ensemble de trois nouvelles missions est disponible via le contrat des quais. Pour y avoir accès, rendez-vous près de votre contact local dans Prix du sang, et préparez-vous pour faire un peu de ménage dans la ville de Saint Denis.Si vous êtes du genre à voyager, vous serez ravi de la nouvelle qui va suivre : le déplacement de votre camp est gratuit. Partez à la conquête des terres de l'ouest et découvrez les différents paysages qui vous entourent sans vous préoccuper de vos bourses.Voici les promotions disponibles depuis ce 27 juillet :Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.