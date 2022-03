Red Dead Online dévoile ses maigres bonus pour mars 2022

Bonus de mars sur Red Dead Online

Du 1 er au 7 mars → Terminez deux primes de joueur cette semaine pour profiter d'une remise de 30 % sur un chariot de chasseur de primes.

→ Terminez deux primes de joueur cette semaine pour profiter d'une remise de 30 % sur un chariot de chasseur de primes. Du 8 au 14 mars → Terminez 5 primes classiques, légendaires ou notoires pour recevoir une carte au trésor menant à une cache sous Hill Haven Ouest. Terminez 10 primes classiques, légendaires ou notoires pour recevoir une carte au trésor menant à un coffre situé non loin d'O'Creagh's Run.

→ Terminez 5 primes classiques, légendaires ou notoires pour recevoir une carte au trésor menant à une cache sous Hill Haven Ouest. Terminez 10 primes classiques, légendaires ou notoires pour recevoir une carte au trésor menant à un coffre situé non loin d'O'Creagh's Run. Du 15 au 21 mars → Terminez 5 primes légendaires pour recevoir un coloris du pantalon à lacets.

→ Terminez 5 primes légendaires pour recevoir un coloris du pantalon à lacets. Du 22 au 28 mars → Terminez 5 primes notoires pour recevoir un coloris du gilet Hopeman.

→ Terminez 5 primes notoires pour recevoir un coloris du gilet Hopeman. Du 29 mars au 4 avril → Terminer 15 primes classiques, légendaires ou notoires rapportera 3 lingots d'or.

Alors que GTA Online continue d'être alimenté par les joueurs, par le biais de quelques petites mises à jour hebdomadaires et, de temps à autre, des ajouts majeurs,. En effet, cela fait déjà un bout de temps que Rockstar ne leur a pas proposé une mise à jour digne de ce nom, sautant parfois les mises à jour hebdomadaires, ayant pour conséquence le mécontentement de la communauté.En ce début de mois de mars,, qui reste malheureusement assez maigre. La communauté pourra profiter de quelques bonus pour gagner de l'XP de rôle, ou de la monnaie (et des lingots d'or), mais, comme vous pouvez le voir ci-dessous, rien de mirobolant.Ainsi, si vous n'avez pas encore acheté votre licence de chasseur de primes, vous pourrez profiter d'une réduction de 5 lingots d'or, alors que les primes du tableau de chasseur de primes seront mieux payées. Celles et ceux étant déjà licenciés recevront en bonus 150 munitions pour revolver et une récompense pour une réinitialisation gratuite du niveau d'honneur. Pour ce qui est des bonus en tant que tels, voici ce qui est au programme :Des items gratuits pourront également être récupérés durant ce mois, avec le chapeau Bellerose, le manteau ajusté, la chemise ordinaire (homme), le chemisier western (femme), le gilet Richfield, le pantalon de ville à revers, les demi-jambières militaires et les bottes de cavalerie, ainsi que certains coloris pour la cravate et les gants en cuir. Enfin, si vous terminez des événements du mode exploration de chasseur de primes, vous obtiendrez deux fois plus de RDO$ et d'XP.