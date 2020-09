Red Dead Online : Des orignaux légendaires ont été aperçus

Les orignaux légendaires ont fait leur apparition

La boutique de Gus

Bonus et avantages

50 % de réduction sur les fortifiants d'Harriet

50 % de réduction sur les armes de lancer

30 % de réduction sur les recettes et schémas

30 % de réduction sur les pistolets

30 % de réduction sur l'arc amélioré

Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui connectent leur compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming recevront des récompenses pour: 5 phéromones animales légendaires gratuites, 6000 XP pour le role de naturaliste, camp de voyageur gratuit, un manteau Katata gratuit (fabriqué à partir de la fourrure de wapiti légendaire). De plus, les abonnés Prime Gaming recevront des récompenses pour un thème de bar gratuit au choix, une tenue, un accessoire ou une interaction de rôle au choix, 5 000 XP du passe du hors-la-loi, 10 gins, 10 brandys, 10 rhums, 10 boîtes de haricots à la tomate et 10 Jolly Jack's, et ce jusqu'au 12 octobre.

Comme chaque semaine dans, vous pouvez découvrir les nouveautés hebdomadaires, et cette semaine, il semblerait que deaient été aperçues.Voici encore une bonne semaine pour. La première espèce n'est ni plus ni moins que, ce dernier se baladant aux alentours de Barrow Lagoon. Très craintif, il préfère sortir de nuit lors des temps pluvieux.La seconde espèce est. Celui-ci a été aperçu près de la Kamassa River, et est habillé d'une fourrure sombre. Contrairement à l'orignal neigeux, vous aurez plus de chances de tomber sur le chevalier durant la journée.Avec ces deux espèces, si vous parvenez àafin de l'apporter à Harriet,Cette semaine dans Red Dead Online, notre ami chasseur Gus vous propose un marché :. De plus, il est désormais en capacité de vous confectionner deux nouveaux ensembles de vêtements grâce à ces peaux.. De plus, de nombreuses promotions sont également disponibles :Pour rappel,