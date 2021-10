Red Dead Online : Des bonus pour les chasseurs de primes

Bonus pour les chasseurs de primes dans Red Dead Online

Le club des Fins Tireurs n°4 se termine bientôt

Promotions disponibles dans Red Dead Online

5 lingots de réduction sur la licence de chasseur de primes.

3 lingots de réduction sur la licence chasseur de primes prestigieux.

50 % de réduction sur les bolas.

40 % de réduction sur le lasso renforcé.

30 % de réduction sur les objets de chasseur de primes novice, prometteur et établi.

30 % de réduction sur le revolver Lemat du chasseur de primes prestigieux.

30 % de réduction sur les fusils à pompe.

30 % de réduction sur les selles améliorées.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming avant le 25 octobre obtiendront une récompense pour 40 bons de Capital, ainsi qu'une offre de -50 % sur le pistolet Mauser.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les chasseurs de primes reviennent plus forts que jamais en cette semaine du 19 octobre dans Red Dead Online. Si vous en faites partie, vous pouvez en effet bénéficier de 50 % de RDO$ et d'XP de rôle supplémentaires pour tous les, y compris les criminelsetPar ailleurs,est disponible, ainsi que le double d'XP et de RDO$ durant toute la semaine en terminant desen mode exploration commeou encoreEnfin, si vous parvenez à capturer ou tuer un joueur dont la tête est mise à prix, vous obtiendrez la ceinture holster Guerrero.Il ne reste plus que quelques jours pour profiter du club des fins tireurs et de ses articles et bonus. Tous les membres du club des fins tireurs recevront une carte au trésor gratuite qui les amènera jusqu'aux alentours de Lake Isabella. Pour rappel, les joueurs ayant acheté les quatre passes du club des fins tireurs recevront une récompense pour accéder gratuitement au passe d'Halloween n° 2.Comme chaque semaine, Rockstar Games met à jour les promotions disponibles dans Red Dead Online avec cette semaine, l'accent porté sur les chasseurs de primes :Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.