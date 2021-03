Red Dead Online : Bonus pour les naturalistes, collectionneurs et chasseurs de primes

Bonus de la semaine dans Red Dead Online

Bonus pour tous les joueurs

Bonus pour les naturalistes

Bonus pour les chasseurs de primes

Bonus pour les collectionneurs

Édition limitée

Le gilet Carzozo

La veste Leavitt

Le gilet Hopeman

Le chapeau Menasco

Le chapeau d'Owanjila

Le chapeau Lister

Le chapeau de Manteca

Le chapeau Covington

Les bottines d'archerie

Promotions de la semaine

5 lingots de remise sur la licence de chasseur de primes

5 lingots de remise sur le sac de collectionneur

40 % de réduction sur les tenues de chasseur de primes

40 % de réduction sur les tenues de collectionneurs

40 % de réduction sur le chariot de chasseur de primes

40 % de réduction sur la sacoche de selle de collectionneur, les jumelles de qualité ainsi que les cartes de collectionneur

Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants : une licence de chasseur de primes, une lisière couleur améthyste pour le chariot de chasseur de primes. En outre, les joueurs qui se connectent à Prime Gaming avant le 12 avril recevront des offres de -30 % sur une sélection de chevaux polyvalents, de -30 % sur des recettes de soins pour chevaux chez le recéleur et de -40 % sur une selle au choix.

