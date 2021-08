Red Dead Online : Bonus et récompenses à gagner dans Prix du sang

Bonus et récompenses à gagner dans Red Dead Online

30 % de réduction sur tous les chevaux Kladruber.

40 % de réduction sur le fusil semi-automatique.

40 % de réduction sur le pistolet semi-automatique.

50 % de réduction sur les provisions et consommables chez le boucher et en magasin.

40 % de réduction sur les interactions de rôle.

30 % de réduction sur les gilets, chemises et corsets.

Avantages Prime gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming avant le 30 août obtiendront une récompense pour recevoir un chapeau gratuit jusqu'au rang 15, et des offres de -50 % sur le fusil Rolling Block et de -30 % sur une sélection d'équipements pour le camp disponibles auprès de Cripps via la boutique du campeur.

Cette semaine dans, les bandits et cambrioleurs ont le vent en poupe.permettent depuis ce 24 août de vous faire d'importantes recettes puisqu'ils vous proposent le double de RDO$ et le double de XP. Par ailleurs, une réduction de 30 % est disponible sur une amélioration de carte de compétence.Jusqu'au 30 août,. Pour savoir ce que vous devez entreprendre, rendez-vous dans le menu du jeu.Depuis la semaine du 10 août,a accueilli le deuxième mini-passe du Club des Fins Tireurs. Si vous n'êtes toujours pas en sa possession, sachez que vous recevrez un bonus de 300 RDO$ et de 2 000 XP lors de son achat. Pour rappel, il est affiché au prix de 25 lingots d'or. D'autre part, les joueurs qui achètent les quatre passes obtiendront une récompense pour recevoir le passe d'Halloween n° 2 gratuitement.Comme chaque semaine dans, de nouvelles promotions sont disponibles pour votre plus grand bonheur :Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.