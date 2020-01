Red Dead Online : Bonus de la semaine et nouveautés sur Xbox One

En plus de partager les habituels bonus de la semaine, Rockstar a indiqué que certaines fonctionnalités faisaient, enfin, leur arrivée sur la Xbox One.

Nouveautés de la semaine Red Dead Online

Nouveautés Xbox One, PC et Stadia

Trois missions de chasseur de primes en mode Histoire

Deux repaires de bande en mode Histoire

Deux cartes au trésor en mode Histoire

Mission “Aux quatre coins de la terre” en mode Histoire

Quatre armes en mode Histoire

Sept races équines en mode Histoire

Cinq amulettes cachées en mode Histoire

Éléments vestimentaires : Double cartouchière Salizzo

Bottes Rulfo

Chapeau Starret

Demi-jambières Gordillo Interactions : Coup de chapeau

Hurlement

Rire jovial

Geste subtil

Face à face

Comme toutes les semaines, les joueurs depeuvent profiter de différents bonus. Il sera cette fois-ci question de. De plus, tous les joueurs atteignant le rang 10 avant ce 27 janvier pourront profiter de, et si le rang 20 est atteint,. Qui plus est, les missions en mode exploration octroierontLes joueurs du mode Online depeuvent, depuis ce 21 janvier, profiter du mode photo, et une pléthore de nouveautés en mode Histoire, comprenantFinalement, les joueurs sur Xbox One et via Stadia, la plateforme de Google, peuvent profiter de nouveaux vêtements et interactions :Pour rappel,est disponible gratuitement pour tous les possesseurs de Red Dead Redemption 2 , lequel est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :