Red Dead Online accueille le Club des Fins Tireurs N°4

Le Club des Fins Tireurs N°4 est disponible dans Red Dead Online

Plusieurs bonus disponibles dans Red Dead Online

Promotions disponibles dans Red Dead Online

5 lingots d'or de réduction sur le nécessaire de prélèvement en parlant à Harriet Davenport.

30 % de réduction sur le fusil à petit gibier.

30 % de réduction sur les fortifiants.

30 % de réduction sur l'arc et l'arc amélioré.

40 % de réduction sur la canne à pêche.

50 % de réduction sur les leurres.

30 % de réduction sur les chevaux cobs Gypsy.

40 % de réduction sur toutes les bottes.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming avant le 25 octobre obtiendront une récompense pour 40 bons de Capital, ainsi qu'une offre de -50 % sur le pistolet Mauser. Rendez-vous sur le site de l'assistance Rockstar pour toutes les informations et les restrictions.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Bonne nouvelle pour les amateurs de défis,. Disponible au prix de 25 lingots d'or, plusieurs récompenses exclusives sont à débloquer, comme la robuste tenue Dunster et la superbe variante Ibarra gravée à la main pour le formidable pistolet Mauser.Par ailleurs, si vous avez acheté les 3 précédents mini-passes, vous débloquerez le passe d'Halloween n° 2 dès sa sortie à la fin du mois d'octobre en achetant le quatrième passe.Le nombre de bandits ne cesse d'augmenter, et les populations de Blackwater et MacFarlane s'inquiètent. De ce fait, vous allez devoir faire un peu de ménage et pour cela, vous allez pouvoir profiter de certains bonus viaavec 50 % de RDO$ et d'XP supplémentaires.Cette semaine, les naturalistes reviennent en force puisque depuis ce 5 octobre les échantillons animaliers sont revendus deux fois plus cher et rapportent également le double d'XP. Pour cela, rendez-vous auprès d'Harriet Davenport.Par ailleurs, les joueurs qui se connecteront àcette semaine du 5 octobre recevront 3 appâts à prédateurs et 3 appâts à herbivores. Les naturalistes de rang 5 et plus recevront quant à eux 5 fortifiants de discrétion et 200 balles à petit gibier narcotiques. De plus, rapportez 3 échantillons à Harriet pour gagner une récompense pour 2 000 XP de naturaliste et une réduction de 40 % sur un objet de rôle.Pour ceux qui préfèrent la véritable chasse, sachez qu'une réduction de 40 % sur l'objet de naturaliste établi ou distingué de vote choix sera disponible après avoir tué un animal légendaire. Enfin, le fabrication d'un objet dans la boutique de Gus vous octroiera une réduction de 30 % sur le fusil à éléphants et 50 munitions nitro express.Vendez du poisson à n'importe quel boucher pour gagner 50 % de RDO$ bonus cette semaine.Voici les promotions disponibles depuis ce 5 octobre :Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.