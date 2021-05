Red Dead Online accueille 8 nouvelles courses

Nouvelles courses de chevaux disponibles dès à présent dans Red Dead Online

Vêtements et promotions de la semaine

30 % de réduction sur tous les chevaux.

40 % de réduction sur toutes les sacoches de selle et étriers.

50 % de réduction la carabine Evans.

40 % de réduction sur l'arc.

40 % de réduction sur toutes les tenues.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants : une licence de chasseur de primes, une lisière couleur améthyste pour le chariot de chasseur de primes. De plus, les joueurs qui se connecteront à Prime Gaming avant le 7 juin recevront des offres de 50 % de remise sur l'appareil photo amélioré et sur une sélection de tenues déverrouillées jusqu'au rang 15, ainsi que des récompenses pour 5 fortifiants de discrétion et 5 phéromones d'animal légendaire.

Voici quelques nouveautés qui ne pourront faire que du bien à! Depuis ce mardi,, et offrent par la même occasion le triple de récompenses avec. Pour y avoir accès, vous devez vous rendre dans le menu des courses, puis choisir parmi les différentes variantes.De plus,Concernant les vêtements et les promotions de la semaine, celles-ci sont les mêmes que celles de la semaine du 18 mai, et il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter du tuyau de poêle à plumes, du manteau Eberhart, de la veste Macbay, du corset Chambliss et de la tenue Danube avant qu'ils ne disparaissent des boutiques et du catalogue Wheeler, Rawson & Co. Voici la liste des promotions :Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.