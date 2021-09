Red Dead Online : À la poursuite de La braise de l'Est

Gagnez le double de RDO$ et d'XP en volant La Braise de l'Est dans Red Dead Online

Les contrats Prix du sang octroient plus de gains

Bons de Capital et bonus

Bonus d'XP de groupe, voyages rapides gratuits et promotions

Cette semaine dans Red Dead Online , un sublime rubis au passé trouble est caché dans Annesburg, il s'agit de. Pour mettre la main dessus, vous devez mettre un terme aux jours de gloire du Sénateur Ricard. Une fois le rubis subtilisé, vous recevrez le double de RDO$ et d'XP durant toute la semaine.Plusieurs contrats vous permettent de repartir avec le double de gains depuis ce 21 septembre dans. Parmi eux,etD'autre part, vous pourrez également obtenir des récompenses pour un gilet gratuit et 2 000 XP de personnage en remplissant n'importe quel contrat Prix du sang.Tous les joueurs derecevrontà la fin de la journée du 27 septembre. Ainsi, les joueurs de rang 5 et moins recevront 10 bons de Capital, les joueurs de rang 6 à 50 en recevront 15, et les joueurs de rang 51 et plus en recevront 20. D'autre part, tous les joueurs qui termineront unbénéficieront de 5 bons de Capital en plus.

Tous les membres d'un gang recevront un bonus d'XP de 20 % dans toutes les activités de groupe. De plus, les voyages rapides sont gratuits durant toute cette semaine.

40 % de réduction sur les holsters main faible.

30 % de réduction sur tous les manteaux.

30 % de réduction sur les revolvers.

30 % de réduction sur certaines compétences.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming avant le 28 septembre obtiendront une récompense pour une recette d'études sur le vitalisme gratuite, ainsi qu'une offre de -50 % sur l'objet établi ou distingué de leur choix pour le rôle de naturaliste.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Voici les nouvelles promotions :