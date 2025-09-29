Le créateur de GTA révèle son jeu préféré, et ce n'est pas celui que vous croyez

Red Dead Redemption 2, développé par Rockstar Games, est un jeu d'action aventure en monde ouvert sorti en 2018 sur consoles, puis un an plus tard sur PC. Incarnez Arthur Morgan dans l'Amérique de 1899, explorez un univers riche et réaliste, participez à des combats, chasses et quêtes, et découvrez une histoire immersive marquée par la chute du Far West.