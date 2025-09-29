Le créateur de GTA révèle son jeu préféré, et ce n'est pas celui que vous croyez

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 septembre 2025 à 16h31
Dan Houser, l'un des cerveaux derrière Grand Theft Auto, a surpris tout le monde lors du LA Comic Con en révélant quel jeu reste, selon lui, le sommet de sa carrière. Spoiler : ce n'est ni GTA 5, ni GTA 4… et encore moins GTA 6.
Le créateur de GTA révèle son jeu préféré, et ce n'est pas celui que vous croyez
Dan Houser, cofondateur historique de Rockstar Games, a marqué l'industrie en participant à la création de franchises mythiques comme Grand Theft Auto ou Red Dead Redemption. Désormais à la tête de son nouveau studio Absurd Ventures, il a partagé lors du LA Comic Con quel projet reste, à ses yeux, le plus marquant de sa carrière.

Red Dead Redemption 2, l'apogée de la narration en monde ouvert

À la question de savoir quel jeu est son préféré parmi ceux sur lesquels il a travaillé, Dan Houser n'a pas hésité à répondre Red Dead Redemption 2.
Red Dead 2, je pense, était la meilleure chose sur laquelle j'ai travaillé, la meilleure réalisation unique de narration en monde ouvert, de cohérence thématique, et de compréhension de la manière dont les jeux sont conçus pour vous emmener dans un voyage émotionnel.
Avec son approche cinématographique et sa richesse narrative, le titre de 2018 continue de séduire. Sur Steam, il affiche encore aujourd'hui une évaluation « Très positive », preuve que les joueurs restent profondément attachés à l'épopée d'Arthur Morgan.

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GTA 4 et GTA 5, des moments marquants

Si son cœur balance vers Red Dead Redemption 2, Dan Houser a également tenu à souligner l'importance de GTA 4, qu'il décrit comme une étape clé dans l'évolution de la narration interactive. Concernant GTA 5, il admet que l'expérience n'était pas parfaite, mais que certaines parties demeurent exceptionnelles.
Je pense que la section du milieu de GTA 5 est incroyable. Quand nous avons réussi à faire fonctionner les trois personnages ensemble, ce n'était pas parfait, mais c'était tellement fluide. Cette partie centrale, c'était vraiment impressionnant.
Enfin, il a accordé une mention spéciale à la fin de Red Dead Redemption premier du nom, un passage culte resté gravé dans la mémoire des joueurs.

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Vers un futur sans Houser chez Rockstar

Ces confidences interviennent alors que GTA 6 se profile comme le prochain grand événement de Rockstar Games. Mais ce sera le premier titre majeur publié sans l'implication de Dan Houser, qui a quitté l'entreprise en 2020. Reste à savoir si ce futur opus parviendra à susciter la même admiration que les productions passées, et si un jour, un Red Dead Redemption 3 viendra prolonger l'héritage que Dan Houser considère déjà comme son chef-d'œuvre.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Vrai (invité) Le 29/09/2025 à 17:17

C'est vrai que dans l'immersion RDR2 est juste incroyable