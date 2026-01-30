REANIMAL : Une version démo est-elle disponible ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si REANIMAL propose une version démo, afin de pouvoir en avoir un aperçu avant son lancement officiel.
Très souvent, les éditeurs et studios de développement proposent aux joueurs et aux joueuses une ou des versions démo pour leur(s) futur(s) jeu(x). Cela permet, alors, à la communauté de se faire une première idée du titre en question, et de confirmer ou non leur achat. Ainsi, certaines personnes se demandent si cela est le cas pour la nouvelle production vidéoludique de Tarsier Studios et souhaitent savoir si une version démo de REANIMAL est disponible ou non
.
REANIMAL dispose-t-il d'une version démo ?
Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est positive : une version démo gratuite de REANIMAL est actuellement disponible
. D'ailleurs, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont apporté de plus amples informations à ce sujet, via une publication sur Twitter/X. Ainsi, la version démo gratuite de REANIMAL
est proposée sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.La version démo de REANIMAL
est accessible depuis un certain temps et offre environ 1 petite heure de jeu, voire un peu moins, selon notre expérience personnelle. Cependant, cette démo de REANIMAL
est tout de même une bonne opportunité pour se familiariser avec les mécaniques et personnages, mais aussi d'avoir un premier aperçu de l'ambiance horrifique, qui va très certainement faire frissonner de peur la communauté. Cette nouvelle devrait, dès lors, ravir toutes celles et ceux qui comptent se plonger dans REANIMAL
, au moment de sa sortie, ou qui hésitent encore à se procurer le titre.
Quand sort REANIMAL ?
REANIMAL
, qui est passé Gold au cours du mois de décembre 2025, doit arriver le 13 février 2026. Date à laquelle le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares 1 et Little Nightmares 2 se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
Rendez-vous donc au mois de février prochain pour découvrir REANIMAL
, devant sortir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
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