REANIMAL : Une version démo est-elle disponible ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 janvier 2026 à 15h57
Certains joueurs et joueuses se demandent si REANIMAL propose une version démo, afin de pouvoir en avoir un aperçu avant son lancement officiel.
REANIMAL : Une version démo est-elle disponible ?
Très souvent, les éditeurs et studios de développement proposent aux joueurs et aux joueuses une ou des versions démo pour leur(s) futur(s) jeu(x). Cela permet, alors, à la communauté de se faire une première idée du titre en question, et de confirmer ou non leur achat. Ainsi, certaines personnes se demandent si cela est le cas pour la nouvelle production vidéoludique de Tarsier Studios et souhaitent savoir si une version démo de REANIMAL est disponible ou non.

REANIMAL dispose-t-il d'une version démo ?

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Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est positive : une version démo gratuite de REANIMAL est actuellement disponible. D'ailleurs, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont apporté de plus amples informations à ce sujet, via une publication sur Twitter/X. Ainsi, la version démo gratuite de REANIMAL est proposée sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.

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Quand sort REANIMAL ? 

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REANIMAL, qui est passé Gold au cours du mois de décembre 2025, doit arriver le 13 février 2026. Date à laquelle le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares 1 et Little Nightmares 2 se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc au mois de février prochain pour découvrir REANIMAL, devant sortir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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