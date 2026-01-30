REANIMAL : Une version démo est-elle disponible ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si REANIMAL propose une version démo, afin de pouvoir en avoir un aperçu avant son lancement officiel.

REANIMAL dispose-t-il d'une version démo ?

Co-op horror adventure REANIMAL releases Friday, February the 13th and we have everything you need to know about it in 60 Seconds!



The #REANIMAL Demo is available on PC, PlayStation 5, and Xbox Series X|S with couch co-op, online co-op, and single-player! pic.twitter.com/GR292MCtKx — THQ Nordic (@THQNordic) January 16, 2026

Quand sort REANIMAL ?

Très souvent, les éditeurs et studios de développement proposent aux joueurs et aux joueuses une ou des versions démo pour leur(s) futur(s) jeu(x). Cela permet, alors, à la communauté de se faire une première idée du titre en question, et de confirmer ou non leur achat. Ainsi, certaines personnes se demandent si cela est le cas pour la nouvelle production vidéoludique de Tarsier Studios et souhaitent savoirSi vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est positive :. D'ailleurs, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont apporté de plus amples informations à ce sujet, via une publication sur Twitter/X. Ainsi,est proposée sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.est accessible depuis un certain temps et offre environ 1 petite heure de jeu, voire un peu moins, selon notre expérience personnelle. Cependant, cetteest tout de même une bonne opportunité pour se familiariser avec les mécaniques et personnages, mais aussi d'avoir un premier aperçu de l'ambiance horrifique, qui va très certainement faire frissonner de peur la communauté. Cette nouvelle devrait, dès lors, ravir toutes celles et ceux qui comptent se plonger dans, au moment de sa sortie, ou qui hésitent encore à se procurer le titre., qui est passé Gold au cours du mois de décembre 2025, doit arriver le 13 février 2026. Date à laquelle le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares 1 et Little Nightmares 2 se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.Rendez-vous donc au mois de février prochain pour découvrir, devant sortir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.