REANIMAL : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 janvier 2026 à 11h00
Retrouvez toutes les informations importantes à connaître à propos de REANIMAL, le nouveau jeu de Tarsier Studios.
REANIMAL : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement
Afin de vous préparer au mieux à la sortie du prochain jeu des créateurs de Little Nightmares 1 et Little Nightmares 2, voici un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir au sujet de REANIMAL, notamment en ce qui concerne son gameplay, son histoire, sa date de sortie, mais aussi les plateformes concernées.

Date de sortie de REANIMAL

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C'est au cours du mois de novembre 2025 que THQ Nordic et Tarsier Studios ont fait l'annonce tant attendue concernant la date de sortie du titre : REANIMAL arrive le 13 février 2026. En décembre dernier, les développeurs avaient, d'ailleurs, précisé que le titre était passé Gold, à deux mois de son lancement donc.

Sur quelle(s) plateforme(s) sort REANIMAL ?

De nombreuses personnes au sein de la communauté pourront parcourir la nouvelle production vidéoludique de Tarsier Studios puisque REANIMAL doit sortir, à la date indiquée ci-dessus, sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. THQ Nordic et Tarsier Studios n'ont pas parlé de versions PS4, Xbox One ou encore Nintendo Switch première du nom. De ce fait, l'ancienne génération de consoles ne semble, malheureusement, pas concernée par la sortie dudit jeu.

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REANIMAL propose t-il un Pass Ami ?

Selon les dernières informations partagées par les développeurs, REANIMAL disposera bel et bien d'un Pass Ami, qui permet à deux joueurs de jouer ensemble, et ce, avec un seul exemplaire. Cependant, Tarsier Studios a précisé que le Pass Ami pourrait ne pas être disponible au lancement de REANIMAL. Remarquons, à ce sujet, que le titre est jouable en coopération (en ligne et en local), mais aussi en solo.

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Quelle est l'histoire de REANIMAL ?

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L'histoire de REANIMAL propose aux joueurs et aux joueuses de suivre les aventures d'un frère et d'une sœur. Ces derniers doivent secourir leurs amis disparus sur une île, qui est peuplée de monstres des plus sinistres. Tout au long de l'aventure, la communauté aura la possibilité d'en apprendre plus sur les endroits visités. Sur la page Steam du titre, nous pouvons lire les mots suivants :
Les créateurs originaux de Little Nightmares et Little Nightmares II sont de retour, et vous emmènent accomplir un voyage plus terrifiant que jamais. Dans ce jeu coopératif d'aventure et d'horreur, vous incarnez un frère et une sœur qui doivent traverser l'enfer pour secourir leurs amis disparus. En explorant le monde du jeu à bord d'un bateau et sur la terre, vous devrez faire preuve d'intelligence pour survivre et vous entraider pour espérer échapper à l'île infernale et au ténébreux secret qui vous hante.
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Quel est le gameplay de REANIMAL ?

En ce qui concerne le gameplay de REANIMAL, Tarsier Studios n'a pas fourni énormément d'informations. Toutefois, et selon la séquence proposée dans la version démo gratuite, nous pouvons nous attendre à des moments de course-poursuite, mais aussi à des petits casse-têtes/énigmes à résoudre pour s'échapper ou progresser dans une zone. Les joueurs et les joueuses ayant parcouru, partiellement ou complètement, les jeux Little Nightmares ne devraient donc pas être trop dépaysés.

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Rendez-vous donc le 13 février 2026 pour découvrir REANIMAL. Date à laquelle le jeu d'aventure coopératif de Tarsier Studios et de THQ Nordic se rendra disponible sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que Nintendo Switch 2. Soulignons également qu'une version démo gratuite de REANIMAL est actuellement proposée via les différents stores (Steam, Nintendo eShop, PS Store, etc.), et permet donc d'en avoir un petit aperçu.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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