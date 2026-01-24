REANIMAL : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement

Retrouvez toutes les informations importantes à connaître à propos de REANIMAL, le nouveau jeu de Tarsier Studios.

Date de sortie de REANIMAL

Sur quelle(s) plateforme(s) sort REANIMAL ?

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REANIMAL propose t-il un Pass Ami ?

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Quelle est l'histoire de REANIMAL ?

Les créateurs originaux de Little Nightmares et Little Nightmares II sont de retour, et vous emmènent accomplir un voyage plus terrifiant que jamais. Dans ce jeu coopératif d'aventure et d'horreur, vous incarnez un frère et une sœur qui doivent traverser l'enfer pour secourir leurs amis disparus. En explorant le monde du jeu à bord d'un bateau et sur la terre, vous devrez faire preuve d'intelligence pour survivre et vous entraider pour espérer échapper à l'île infernale et au ténébreux secret qui vous hante.

Quel est le gameplay de REANIMAL ?











Afin de vous préparer au mieux à la sortie du prochain jeu des créateurs de Little Nightmares 1 et Little Nightmares 2, voici, notamment en ce qui concerne son gameplay, son histoire, sa date de sortie, mais aussi les plateformes concernées.C'est au cours du mois de novembre 2025 que THQ Nordic et Tarsier Studios ont fait l'annonce tant attendue concernant la date de sortie du titre :. En décembre dernier, les développeurs avaient, d'ailleurs, précisé que le titre était passé Gold, à deux mois de son lancement donc.De nombreuses personnes au sein de la communauté pourront parcourir la nouvelle production vidéoludique de Tarsier Studios puisque. THQ Nordic et Tarsier Studios n'ont pas parlé de versions PS4, Xbox One ou encore Nintendo Switch première du nom. De ce fait, l'ancienne génération de consoles ne semble, malheureusement, pas concernée par la sortie dudit jeu.Selon les dernières informations partagées par les développeurs,, qui permet à deux joueurs de jouer ensemble, et ce, avec un seul exemplaire. Cependant, Tarsier Studios a précisé que. Remarquons, à ce sujet, que le titre est jouable en coopération (en ligne et en local), mais aussi en solo.. Ces derniers doivent secourir leurs amis disparus sur une île, qui est peuplée de monstres des plus sinistres. Tout au long de l'aventure, la communauté aura la possibilité d'en apprendre plus sur les endroits visités. Sur la page Steam du titre, nous pouvons lire les mots suivants :. Toutefois, et selon la séquence proposée dans la version démo gratuite, nous pouvons nous attendre à des moments de course-poursuite, mais aussi à des petits casse-têtes/énigmes à résoudre pour s'échapper ou progresser dans une zone. Les joueurs et les joueuses ayant parcouru, partiellement ou complètement, les jeux Little Nightmares ne devraient donc pas être trop dépaysés.Rendez-vous donc le 13 février 2026 pour découvrir. Date à laquelle le jeu d'aventure coopératif de Tarsier Studios et de THQ Nordic se rendra disponible sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que Nintendo Switch 2. Soulignons également qu'une version démo gratuite deest actuellement proposée via les différents stores (Steam, Nintendo eShop, PS Store, etc.), et permet donc d'en avoir un petit aperçu.