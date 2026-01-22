REANIMAL s'offrira plusieurs DLC à l'avenir

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 janvier 2026 à 10h46
Tarsier Studios a, récemment, annoncé que REANIMAL aura le droit à trois DLC, après sa sortie.
REANIMAL s'offrira plusieurs DLC à l'avenir
Depuis sa première révélation, REANIMAL, qui est développé par Tarsier Studios et édité par THQ Nordic, intrigue fortement les joueurs et les joueuses. Et s'il ne reste plus que quelques jours à patienter (au moment où nous écrivons ces lignes), Tarsier Studios a annoncé une très bonne nouvelle : REANIMAL se dotera, à l'avenir, de DLC.

Des DLC à venir sur REANIMAL

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En effet, via une récente publication sur la page Steam du titre, Tarsier Studios a indiqué que REANIMAL accueillera trois DLC, après son lancement. C'est, en tout cas, ce qui est prévu. Malheureusement, à l'heure actuelle, Tarsier Studios n'a pas partagé de plus amples informations concernant ces contenus additionnels pour REANIMAL, mais nous devrions en savoir plus dans les prochaines semaines. Sur la page Steam, nous pouvons, ainsi, lire les mots suivants : 
Nous avons prévu trois DLC de contenu après la sortie de REANIMAL. De plus amples informations seront communiquées au cours des prochaines semaines.
Une nouvelle qui ravira très certainement la communauté, notamment toutes celles et ceux qui comptent parcourir REANIMAL.

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Qu'est-ce que REANIMAL ?

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Comme dit précédemment, REANIMAL est un jeu développé par Tarsier Studios, qui est notamment connu pour Little Nightmares 1 et Little Nightmares 2. Considéré comme un jeu d'horreur et d'aventure, REANIMAL invitera les joueurs et les joueuses à incarner un frère et une sœur, qui doivent sauver leurs amis. Un périple qui les mènera sur une île peuplée de créatures sinistres.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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