REANIMAL s'offrira plusieurs DLC à l'avenir

Tarsier Studios a, récemment, annoncé que REANIMAL aura le droit à trois DLC, après sa sortie.
Depuis sa première révélation, REANIMAL
, qui est développé par Tarsier Studios et édité par THQ Nordic, intrigue fortement les joueurs et les joueuses. Et s'il ne reste plus que quelques jours à patienter (au moment où nous écrivons ces lignes), Tarsier Studios a annoncé une très bonne nouvelle : REANIMAL se dotera, à l'avenir, de DLC
.
Des DLC à venir sur REANIMAL
En effet, via une récente publication sur la page Steam du titre
, Tarsier Studios a indiqué que REANIMAL accueillera trois DLC, après son lancement
. C'est, en tout cas, ce qui est prévu. Malheureusement, à l'heure actuelle, Tarsier Studios n'a pas partagé de plus amples informations concernant ces contenus additionnels pour REANIMAL
, mais nous devrions en savoir plus dans les prochaines semaines. Sur la page Steam, nous pouvons, ainsi, lire les mots suivants :
Nous avons prévu trois DLC de contenu après la sortie de REANIMAL. De plus amples informations seront communiquées au cours des prochaines semaines.
Une nouvelle qui ravira très certainement la communauté, notamment toutes celles et ceux qui comptent parcourir REANIMAL
.
Qu'est-ce que REANIMAL ?
Comme dit précédemment, REANIMAL
est un jeu développé par Tarsier Studios, qui est notamment connu pour Little Nightmares 1 et Little Nightmares 2. Considéré comme un jeu d'horreur et d'aventure, REANIMAL
invitera les joueurs et les joueuses à incarner un frère et une sœur, qui doivent sauver leurs amis. Un périple qui les mènera sur une île peuplée de créatures sinistres.
Rappelons, en guise de conclusion, que REANIMAL
arrive le 13 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2. Un Pass Ami est prévu, mais pourrait ne pas être disponible au lancement du titre de Tarsier Studios.
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