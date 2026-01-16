REANIMAL fait une belle annonce, qui va plaire

Tarsier Studios a, récemment, annoncé une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui comptent faire REANIMAL en coopération.
Comme vous le savez probablement déjà, le prochain jeu des créateurs des deux premiers Little Nightmares est REANIMAL
. Devant arriver au cours du mois de février 2026, le titre de Tarsier Studios est plutôt attendu par la communauté. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses peuvent être ravis : REANIMAL disposera d'un Pass Ami
.
Un Pass Ami est prévu pour REANIMAL...
C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu et un post sur la page Steam du soft que Tarsier Studios a partagé cette excellente nouvelle : un Pass Ami est prévu pour REANIMAL
. Pour rappel, le Pass Ami (ou « Friend's Pass » dans la langue de Shakespeare), qui a notamment été popularisé par It Takes Two ou encore Split Fiction, permet à deux joueurs de parcourir ensemble un jeu, et ce, grâce à un seul exemplaire. Le détenteur du titre invite son ami, qui doit au préalable télécharger une version spécifique et gratuite du jeu en question.
... Mais il y a un petit hic
Cependant, il y a un petit hic : selon les informations partagées, il se peut que le Pass Ami de REANIMAL ne soit pas disponible dès le lancement du jeu
. Sur Steam, nous pouvons lire les mots suivants :
Eh bien, tout vient à point à qui sait attendre, et aujourd'hui, nous sommes heureux de confirmer que oui, il y aura bien un Pass Ami.
Bien que nous ne puissions garantir qu'il sera disponible dès le premier jour, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer ce Pass Ami dès que possible. Plus de détails suivront prochainement. Pour l'instant, assurez-vous que vos amis soient prêts à avoir peur.
La sortie de REANIMAL
, qui est passé Gold, étant prévue pour février prochain, il se pourrait que Tarsier Studios ait le temps de travailler sur le Pass Ami, pour le proposer dès le premier jour. Or, comme vous l'aurez compris, rien n'est sûr pour le moment. Toutefois, cette nouvelle devrait tout de même ravir toutes celles et ceux qui comptent parcourir REANIMAL
en coopération.
Rappelons, en guise de conclusion, que REANIMAL
doit sortir le 13 février 2026, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
commentaire (1)
Espérons que ca soit day one, tout de même. Mais c'est déjà très cool