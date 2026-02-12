REANIMAL partage une fenêtre de sortie pour son premier DLC

Tarsier Studios a, récemment, apporté de plus amples informations à propos des DLC devant arriver sur REANIMAL.

Un premier DLC pour REANIMAL dans seulement quelques mois

Trois DLC pour une campagne étendue

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Un Season Pass pour les DLC de REANIMAL

PC (Steam) Edition Standard → 22,99 € au lieu de 40 €, soit 43 % de réduction. Edition Deluxe → 31,99 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction.

(Steam) PS5

Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Alors que la sortie deest prévue dans quelques heures (au moment où nous écrivons ces lignes), Tarsier Studios a déjà dessiné l'avenir de son jeu coopératif et horrifique. Le studio de développement suédois a partagéEn effet, comme vous le savez probablement déjà,doit accueillir 3 DLC au total, après son lancement. Jusqu'à présent, peu d'informations avaient été dévoilées à leur sujet. Cependant, à quelques heures seulement de la sortie de son jeu,. Pour le moment, le studio de développement n'a pas partagé de date de sortie précise, mais nous vous tiendrons informés.. D'ailleurs, les développeurs ont expliqué que The Expanded World « tissera une histoire totalement originale », qui mettra en scène de nouveaux protagonistes enfants et invitera la communauté à explorer de nouveaux environnements cauchemardesques. Sans oublier, « des horreurs monstrueuses à travers l'île de REANIMAL ravagée par la guerre ».Pour celles et ceux qui sont intéressés par les DLC de, sachez que. Celui-ci est notamment disponible via l'édition Digital Deluxe du titre, qui est vendue à 59,99 € sur les différents stores. Remarquons qu'une réduction de 10 % est actuellement proposée sur cette édition, et ce, jusqu'au lancement dePour conclure, rappelons que, qui dispose d'un aspect multijoueur (coopération), débarque le 13 février 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instang Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :