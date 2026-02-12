REANIMAL partage une fenêtre de sortie pour son premier DLC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 février 2026 à 10h43
Tarsier Studios a, récemment, apporté de plus amples informations à propos des DLC devant arriver sur REANIMAL.
REANIMAL partage une fenêtre de sortie pour son premier DLC
Alors que la sortie de REANIMAL est prévue dans quelques heures (au moment où nous écrivons ces lignes), Tarsier Studios a déjà dessiné l'avenir de son jeu coopératif et horrifique. Le studio de développement suédois a partagé des détails concernant les DLC de REANIMAL.

Un premier DLC pour REANIMAL dans seulement quelques mois

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En effet, comme vous le savez probablement déjà, REANIMAL doit accueillir 3 DLC au total, après son lancement. Jusqu'à présent, peu d'informations avaient été dévoilées à leur sujet. Cependant, à quelques heures seulement de la sortie de son jeu, Tarsier Studios a précisé, avec une première image, que REANIMAL se dotera d'un premier DLC au cours de cet été 2026. Pour le moment, le studio de développement n'a pas partagé de date de sortie précise, mais nous vous tiendrons informés.

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Trois DLC pour une campagne étendue

Les trois DLC de REANIMAL formeront la campagne The Expanded World, qui permettra aux joueurs et aux joueuses de parcourir de nouvelles aventures horrifiques. D'ailleurs, les développeurs ont expliqué que The Expanded World « tissera une histoire totalement originale », qui mettra en scène de nouveaux protagonistes enfants et invitera la communauté à explorer de nouveaux environnements cauchemardesques. Sans oublier, « des horreurs monstrueuses à travers l'île de REANIMAL ravagée par la guerre ».

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Un Season Pass pour les DLC de REANIMAL

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Pour celles et ceux qui sont intéressés par les DLC de REANIMAL, sachez que ces contenus additionnels sont inclus dans le Season Pass du jeu. Celui-ci est notamment disponible via l'édition Digital Deluxe du titre, qui est vendue à 59,99 € sur les différents stores. Remarquons qu'une réduction de 10 % est actuellement proposée sur cette édition, et ce, jusqu'au lancement de REANIMAL.

Pour conclure, rappelons que REANIMAL, qui dispose d'un aspect multijoueur (coopération), débarque le 13 février 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instang Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit : 
  • PC (Steam)
    • Edition Standard → 22,99 € au lieu de 40 €, soit 43 % de réduction.
    • Edition Deluxe → 31,99 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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