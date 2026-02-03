REANIMAL est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 février 2026 à 17h23
Certains joueurs et joueuses se demandent si REANIMAL est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
REANIMAL est-il dans le Game Pass ?
Développé par Tarsier Studios et édité par THQ Nordic, REANIMAL, qui est considéré comme un jeu d'horreur et d'aventure, doit débarquer au cours du mois de février 2026 sur diverses plateformes de jeu. Le titre est assez attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui ont apprécié les précédentes productions vidéoludiques dudit studio de développement. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si le soft est présent ou non dans le Game Pass et souhaitent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos de l'arrivée de REANIMAL dans le Game Pass.

REANIMAL est-il dans le Game Pass ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'est pas prévu que REANIMAL entre dans le catalogue du Game Pass. Tarsier Studios et THQ Nordic n'ont, effectivement, pas fait d'annonce allant dans ce sens, pour le moment.

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Cependant, il y a des chances que REANIMAL intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Effectivement, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. Ainsi, il se peut que Tarsier Studios et THQ Nordic décident de proposer REANIMAL dans le Game Pass, à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.

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En attendant la possible arrivée de REANIMAL dans le Game Pass, et si vous souhaitez coûte que coûte le découvrir, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur PS5, Xbox Series, PC ou bien Nintendo Switch 2. Rappelons que, selon les dernières informations connues, REANIMAL devrait proposer un Pass ami, mais cette fonctionnalité pourrait se rendre disponible qu'après le lancement.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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