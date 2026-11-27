Il se pourrait bien que REANIMAL se dote de son deuxième DLC, qui posséderait déjà un nom, dans quelques semaines, selon une récente fuite.

Sorti au cours du mois de février 2026, REANIMAL a su plaire à de nombreux joueurs et joueuses, qui ont apprécié leur périple aux côtés d'un frère et d'une sœur cherchant à sauver leurs amis. Ces derniers ont, d'ailleurs, pu prolonger l'expérience grâce à un premier DLC payant, nommé The Prisoner, qui est disponible depuis le mois d'août à l'achat. Cependant, Tarsier Studios n'a pas prévu de s'arrêter là : un deuxième DLC arriverait prochainement sur REANIMAL, d'après un récent leak.

Le deuxième DLC de REANIMAL victime d'un leak

Comme repéré par certains internautes, et notamment par le compte Twitter/X Reanimal Updates, le Nintendo eShop a laissé échappé une information de taille qui n'est pas passée inaperçue : le deuxième DLC de REANIMAL, qui serait baptisé « Red Flags », devrait se rendre disponible le 15 décembre 2026.

The next DLC for REANIMAL has been revealed by Nintendo, It's called Red Flags and it will be released December 15 2026! https://t.co/aYT3GqWUME — REANIMAL UPDATES (@REANIMALUPDATES) November 26, 2026

À l'heure actuelle, Tarsier Studios n'a pas fait d'annonce officielle à ce sujet. De ce fait, et comme à l'accoutumée, il convient de prendre ces informations avec des pincettes, pour le moment. Cependant, si cette date de sortie est bel et bien celle envisagée par le studio de développement, une communication de la part de Tarsier Studios ne devrait pas tarder à être faite. Affaire à suivre donc...

Rappelons, en guise de conclusion, que REANIMAL est à retrouver sur différentes plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC mais aussi sur Nintendo Switch 2.