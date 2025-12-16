REANIMAL partage une excellente nouvelle, avant de venir terrifier les joueurs

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 décembre 2025 à 17h16
THQ Nordic et Tarsier Studios ont, récemment, dévoilé une très bonne nouvelle pour les joueurs qui attendent REANIMAL.
REANIMAL partage une excellente nouvelle, avant de venir terrifier les joueurs
Le prochain jeu des créateurs des deux premiers opus Little Nightmares est, comme vous le savez peut-être déjà, REANIMAL. Après avoir annoncé la date de sortie du soft, Tarsier Studios et THQ Nordic reprennent la parole pour partager une très bonne nouvelle concernant REANIMAL.

REANIMAL est passé Gold

reanimal-creature
En effet, via une publication sur son compte Twitter/X, l'éditeur THQ Nordic a indiqué que REANIMAL est passé Gold. Cette étape cruciale signifie donc que REANIMAL ne devrait, normalement, pas souffrir de report et arrivera, de ce fait, comme prévu, soit le 13 février 2026. Ces quelques semaines supplémentaires laissent, dès lors, du temps aux développeurs afin de peaufiner l'expérience, qui sera, pour rappel, jouable en coopération en ligne et en local.
Cette nouvelle ravira très certainement tous les joueurs et les joueuses qui attendent avec grande impatience de se plonger dans la nouvelle production vidéoludique de Tarsier Studios, qui les fera très certainement frissonner. Pour patienter, la démo de REANIMAL est toujours disponible.

Miniature vidéo

REANIMAL possède toujours sa démo

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Pour aider les joueurs et les joueuses à patienter jusqu'au mois de février et surtout pour leur donner un avant-goût, THQ Nordic et Tarsier Studios ont mis à la disposition de la communauté une version démo gratuite de REANIMAL. Celle-ci, qui n'est malheureusement pas très longue, permet de se faire une première idée du soft, notamment de son gameplay et de son ambiance générale.

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Rendez-vous donc le 13 février 2026 pour découvrir REANIMAL. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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BelleFleur (invité) Le 16/12/2025 à 18:24

Très hâte de le faire celui-ci!