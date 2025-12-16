REANIMAL partage une excellente nouvelle, avant de venir terrifier les joueurs

THQ Nordic et Tarsier Studios ont, récemment, dévoilé une très bonne nouvelle pour les joueurs qui attendent REANIMAL.

REANIMAL est passé Gold

Congratulations to @TarsierStudios! #REANIMAL has officially gone gold!



REANIMAL will release on February 13th, 2026 and you can Pre-Order now! pic.twitter.com/GTyG14zuAT — THQ Nordic (@THQNordic) December 16, 2025

REANIMAL possède toujours sa démo

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Le prochain jeu des créateurs des deux premiers opus Little Nightmares est, comme vous le savez peut-être déjà,. Après avoir annoncé la date de sortie du soft,En effet, via une publication sur son compte Twitter/X, l'éditeur THQ Nordic a indiqué que. Cette étape cruciale signifie donc que. Ces quelques semaines supplémentaires laissent, dès lors, du temps aux développeurs afin de peaufiner l'expérience, qui sera, pour rappel, jouable en coopération en ligne et en local.Cette nouvelle ravira très certainement tous les joueurs et les joueuses qui attendent avec grande impatience de se plonger dans la nouvelle production vidéoludique de Tarsier Studios, qui les fera très certainement frissonner. Pour patienter, la démo deest toujours disponible.Pour aider les joueurs et les joueuses à patienter jusqu'au mois de février et surtout pour leur donner un avant-goût, THQ Nordic et Tarsier Studios ont mis à la disposition de la communauté une version démo gratuite de. Celle-ci, qui n'est malheureusement pas très longue, permet de se faire une première idée du soft, notamment de son gameplay et de son ambiance générale.Rendez-vous donc le 13 février 2026 pour découvrir. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2.