Rainbow Six Siege X : Ubisoft promet de s'attaquer aux tricheurs et de remettre le fun au centre du jeu

Les chiffres de Rainbow Six Siege X continuent de chuter, et Ubisoft tente de rassurer sa communauté. L'éditeur promet de renforcer l'anti-triche et d'ajuster l'équilibrage pour « prioriser une expérience de jeu amusante ».
Quatre mois après être passé en free-to-play avec la mise à jour « X », Rainbow Six Siege traverse une période compliquée
. L'euphorie initiale a laissé place à une inquiétude grandissante, les joueurs désertent progressivement, et la frustration monte face à la prolifération des tricheurs. Ubisoft reconnaît aujourd'hui ne pas avoir « suffisamment communiqué
» sur le suivi du jeu, et promet de corriger le tir.
Une transition free-to-play qui tourne au ralenti
Lors de son passage en free-to-play le 10 juin, Rainbow Six Siege X avait explosé les compteurs avec plus de 142 000 joueurs simultanés sur Steam
, contre 66 000 la veille, selon SteamDB
. Mais depuis, la tendance s'est inversée. Le nombre de joueurs actifs est désormais inférieur à celui d'avant la transition, et les évaluations récentes sur Steam sont passées de « très positives » à « moyennes »
.
En cause notamment, la montée en flèche des tricheurs, qui mine l'expérience des joueurs honnêtes et fragilise l'image du jeu.
La lutte contre la triche devient la priorité absolue
Dans une nouvelle communication officielle
, Joshua Mills
(game director) et Alex Karpazis
(directeur créatif) admettent que les systèmes anti-triche de Siege X « n'ont pas suivi le rythme de la vague de tricheurs
» provoquée par le passage en accès libre.
Nos systèmes dans Siege X n'ont pas tenu la cadence face à l'afflux de tricheurs qui a suivi la transition vers le Free Access, même si nous avons déjà accompli quelques progrès.
Ubisoft reste discret sur les détails techniques pour éviter de « donner des indices aux créateurs de cheats
», mais les développeurs prévoient de cibler les plus gros fournisseurs de triche
ainsi que les utilisateurs d'un logiciel particulièrement répandu
. Des sanctions permanentes sont également prévues pour ceux qui s'en servent, en parallèle de la suppression d'exploits liés au marché interne de Siege X.
Ubisoft prêt à adopter la méthode forte
Ces annonces s'inscrivent dans une stratégie plus musclée déjà utilisée par d'autres studios. Bungie, par exemple, a remporté un procès à 4,4 millions $ contre le cheat maker Aimjunkies, tandis qu'Activision a infligé plus de 14,5 millions $ de pénalités à EngineOwning. Ubisoft pourrait bien suivre la même voie pour protéger son jeu et sa communauté.
Rééquilibrage et refonte du classé, le fun avant tout
Au-delà de la triche, l'équipe de développement veut revoir sa philosophie d'équilibrage. Les futures mises à jour mettront l'accent sur le plaisir de jeu, avec davantage d'améliorations de personnages et moins de nerfs
.
Le mode Classé fera aussi l'objet d'une refonte majeure, tandis que les saisons de Siege X devraient accueillir des contenus plus consistants en milieu de cycle. L'objectif est clair, redonner envie aux joueurs de rester investis sur la durée
. Il n'y a plus qu'à espérer qu'Ubisoft et ses équipes arrivent à combattre comme il le faut les cheaters, tout en proposant du contenu pertinent pour séduire les joueurs sur le long terme. Mais avec la multiplication des expériences et la sortie de Battlefield 6
, la mission ne sera pas aisée.
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