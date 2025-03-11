Rainbow Six Siege X : Quand et comment suivre la grande révélation, avec les premières infos du jeu

Rainbow Six Siege révèle son Année 11, avec de belles surprises comme Solid Snake

Ubisoft a profité du Six Invitational pour dévoiler l'ambitieuse Année 11 de Rainbow Six Siege. Entre l'arrivée iconique de Solid Snake, le retour nostalgique à Vegas et une refonte totale du système compétitif, le studio promet une année charnière pour son FPS tactique.