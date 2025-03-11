Rainbow Six Siege X : Quand et comment suivre la grande révélation, avec les premières infos du jeu

Rainbow Six Siege X est sur le point d'être présenté par Ubisoft. Retrouvez tous les détails pour suivre en direct le show, mais aussi les premiers leaks.
L'avenir du FPS phare d'Ubisoft, Rainbow Six Siege
, va se dessiner dans quelques heures, lorsque le studio nous présentera Rainbow Six Siege X, une nouvelle version pour célébrer, entre autres, les dix ans du titre
.
Événement marquant et à ne pas louper pour tous les aficionados du titre, le studio a dévoilé l'heure à partir de quand il sera possible de suivre ce show, afin de ne rien manquer et tout découvrir en direct.
Quand et à quelle heure suivre la révélation de Rainbow Six Siege X ?
Ce grand moment aura lieu le 13 mars, en France
. Pour être plus précis, il sera possible de suivre cet événement à partir de 18 heures, heure française
. Si vous vous situez dans une autre région du monde, voici les différentes heures pour suivre le reveal :
Si certains chanceux auront la chance de suivre tout cela en direct depuis Atlanta, la majeure partie des joueurs le fera depuis internet. Et c'est sur Twitch
qu'il faudra se rendre, dès 18 heures donc.
Les premiers leaks
Attention, si vous souhaitez garder la surprise, les lignes qui suivent vont contenir quelques spoilers.
Peu avant la grande révélation, une fuite émanant du discord Rainbow Six Leaks, et relayée par The Game Post
, donne quelques détails sur ce que peuvent attendre les joueurs.Cette nouvelle version de Rainbow Six Siege offrira, par exemple, une nouvelle interface
, avec de nouveaux menus et onglets, notamment pour suivre la progression plus facilement.
Un aperçu des skins a aussi été donné, tandis que deux cartes devraient recevoir une refonte : Chalet et Frontière
.
Toutes ces informations doivent néanmoins être prises au conditionnel, puisqu'il ne s'agit pas d'une communication officielle d'Ubisoft. Celle-ci arrivera le 13 mars, à 18 heures, heure française
.
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