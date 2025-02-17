Rainbow Six: Siege X officialisé, avec un trailer et quelques détails

Comme attendu, Ubisoft a dévoilé le futur de Rainbow Six: Siege, avec le projet Siege X, qui vise à soutenir le FPS pendant encore une décennie.

Une « nouvelle ère » pour Rainbow Six Siege

De nouvelles façons de jouer

Un gameplay tactique encore plus poussé

Des améliorations majeures à tous les niveaux

Nous développons et renforçons les bases mêmes de Siege pour qu'il reste au sommet des jeux de tir tactiques JcJ à la première personne.



Cela signifie des améliorations graphiques et audio majeures, une expérience de jeu raffinée et de nouvelles façons de profiter du jeu, tout en restant fidèle à ce qui rend le cœur de Siege si spécial.

Siege X n'est pas une suite

. Baptisée, cela marquera « la plus grande transformation de l'histoire du jeu », selon l'éditeur.Dans un teaser dévoilé ce week-end,. Nous aurons le droit à :Ubisoft insiste sur le fait que. La vidéo teaser ne présente que des extraits du Rainbow Six Siege actuel, ce qui soulève des questions sur l'ampleur des changements visuels et techniques à venir. Nous en saurons plus dans moins d'un moins d'un mois,, dans le but de nous livrer tous les détails de cette nouvelle version du FPS.Cette annonce arrive dans le cadre du dixième anniversaire de Rainbow Six: Siege. Après de nombreuses mises à jour majeures, il est temps pour les développeurs d'apporter une version plus fraiche pour les nouveaux joueurs, mais aussi faire revenir ceux qui auraient pu arrêter en cours de route.