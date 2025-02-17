Rainbow Six: Siege X officialisé, avec un trailer et quelques détails

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 février 2025 à 14h45
Comme attendu, Ubisoft a dévoilé le futur de Rainbow Six: Siege, avec le projet Siege X, qui vise à soutenir le FPS pendant encore une décennie.
Rainbow Six: Siege X officialisé, avec un trailer et quelques détails
Pour célébrer les 10 ans de Rainbow Six: Siege, Ubisoft prépare une refonte massive de son célèbre FPS tactique. Baptisée Rainbow Six: Siege X, cela marquera « la plus grande transformation de l'histoire du jeu », selon l'éditeur.

Une « nouvelle ère » pour Rainbow Six Siege

Dans un teaser dévoilé ce week-end, Ubisoft annonce que Rainbow Six Siege X introduira de nouvelles choses au FPS, dans le but d'améliorer l'expérience et de continuer à fidéliser les joueurs durant de nombreuses années. Nous aurons le droit à :
  • De nouvelles façons de jouer
  • Un gameplay tactique encore plus poussé
  • Des améliorations majeures à tous les niveaux
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Nous développons et renforçons les bases mêmes de Siege pour qu'il reste au sommet des jeux de tir tactiques JcJ à la première personne.

Cela signifie des améliorations graphiques et audio majeures, une expérience de jeu raffinée et de nouvelles façons de profiter du jeu, tout en restant fidèle à ce qui rend le cœur de Siege si spécial.

Siege X n'est pas une suite 

Ubisoft insiste sur le fait que Rainbow Six: Siege X ne sera pas une suite, mais bien une évolution majeure du jeu existant. La vidéo teaser ne présente que des extraits du Rainbow Six Siege actuel, ce qui soulève des questions sur l'ampleur des changements visuels et techniques à venir. Nous en saurons plus dans moins d'un moins d'un mois, puisque le studio va tenir un événement spécial le 13 mars à 18 heures (heure française), dans le but de nous livrer tous les détails de cette nouvelle version du FPS.

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Cette annonce arrive dans le cadre du dixième anniversaire de Rainbow Six: Siege. Après de nombreuses mises à jour majeures, il est temps pour les développeurs d'apporter une version plus fraiche pour les nouveaux joueurs, mais aussi faire revenir ceux qui auraient pu arrêter en cours de route.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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