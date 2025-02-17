Rainbow Six: Siege X officialisé, avec un trailer et quelques détails

Comme attendu, Ubisoft a dévoilé le futur de Rainbow Six: Siege, avec le projet Siege X, qui vise à soutenir le FPS pendant encore une décennie.
Pour célébrer les 10 ans de Rainbow Six: Siege, Ubisoft prépare une refonte massive de son célèbre FPS tactique
. Baptisée Rainbow Six: Siege X
, cela marquera « la plus grande transformation de l'histoire du jeu
», selon l'éditeur.
Une « nouvelle ère » pour Rainbow Six Siege
Dans un teaser dévoilé ce week-end, Ubisoft annonce que Rainbow Six Siege X introduira de nouvelles choses au FPS, dans le but d'améliorer l'expérience et de continuer à fidéliser les joueurs durant de nombreuses années
. Nous aurons le droit à :
- De nouvelles façons de jouer
- Un gameplay tactique encore plus poussé
- Des améliorations majeures à tous les niveaux
Nous développons et renforçons les bases mêmes de Siege pour qu'il reste au sommet des jeux de tir tactiques JcJ à la première personne.
Cela signifie des améliorations graphiques et audio majeures, une expérience de jeu raffinée et de nouvelles façons de profiter du jeu, tout en restant fidèle à ce qui rend le cœur de Siege si spécial.
Siege X n'est pas une suite
Ubisoft insiste sur le fait que Rainbow Six: Siege X ne sera pas une suite, mais bien une évolution majeure du jeu existant
. La vidéo teaser ne présente que des extraits du Rainbow Six Siege actuel, ce qui soulève des questions sur l'ampleur des changements visuels et techniques à venir. Nous en saurons plus dans moins d'un moins d'un mois, puisque le studio va tenir un événement spécial le 13 mars à 18 heures (heure française)
, dans le but de nous livrer tous les détails de cette nouvelle version du FPS.
Cette annonce arrive dans le cadre du dixième anniversaire de Rainbow Six: Siege. Après de nombreuses mises à jour majeures, il est temps pour les développeurs d'apporter une version plus fraiche pour les nouveaux joueurs, mais aussi faire revenir ceux qui auraient pu arrêter en cours de route.
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