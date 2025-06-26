Rainbow Six Siege X : Le mode Showdown est de retour avec une mise à jour explosive

Le célèbre mode Showdown est officiellement de retour dans Rainbow Six Siege X. Avec sa récente refonte, le FPS tactique d'Ubisoft fait revivre le Far West le temps d'un événement éphémère, qui fait également peau neuve.
La mise à jour 3.03 a été déployée ce 25 juin dans R6: Siege X
, apportant plusieurs nouveautés attendues par les fans, notamment des ajustements sur les opérateurs, un renforcement des sanctions pour les tirs alliés et une amélioration significative des boosters de renommée. Mais la star de cette mise à jour reste incontestablement le retour de l'événement Showdown
.
Retour à Fort Truth : Affrontez-vous façon western jusqu'au 9 juillet
Absente depuis septembre 2021, la carte mythique Fort Truth
rouvre ses portes aux joueurs pour une durée limitée, du 25 juin au 9 juillet
. Les affrontements y prennent la forme de matchs rapides et intenses en 3 contre 3 avec un objectif simple : sécuriser une précieuse réserve d'or au centre de la carte.
L'événement met en scène une lutte acharnée entre la loi et les hors-la-loi, le tout dans un décor fidèle à l'ambiance western qui avait conquis les joueurs lors de ses précédentes éditions. Pour garantir une compétition équitable, les opérateurs disposent de loadouts spécifiques limités, mettant en avant la précision, les réflexes et le travail d'équipe.
Des opérateurs retravaillés et des packs exclusifs
Cette année, plusieurs opérateurs emblématiques profitent d'une nouvelle apparence spécialement conçue pour l'occasion. Parmi eux, Flores, Oryx et Gridlock
se voient offrir des skins uniques qui renforcent encore davantage l'immersion western. Ubisoft propose également de nouveaux packs à acquérir via les crédits R6, notamment le Rugged Frontier Bundle
.
Les collectionneurs les plus acharnés pourront débloquer une nouvelle apparence d'arme exclusive pour la 9x19 VSN, destinée à Azami, Kapkan et Tachanka
en obtenant tous les packs de la saison. Enfin, deux bundles supplémentaires dédiés à Capitão et Glaz
seront accessibles via des défis hebdomadaires et des récompenses Twitch Drops.
Des améliorations bienvenues sur les opérateurs et les sanctions
Outre le retour du mode Showdown
, la mise à jour 3.03 apporte des changements notables au gameplay. Les gadgets de Kapkan et Mute
reçoivent un buff pour renforcer leur utilité stratégique en jeu. Par ailleurs, les joueurs récidivistes sur les tirs alliés verront désormais leurs sanctions s'alourdir considérablement, une mesure qui devrait renforcer la cohésion dans les parties classées.
Les boosters de renommée
bénéficient également d'une amélioration substantielle : leur efficacité est désormais pratiquement doublée lorsqu'ils sont activés par toute l'équipe, un bonus qui devrait séduire ceux qui cherchent à accélérer leur progression.
Le retour tant attendu de Showdown
est une opportunité idéale pour les vétérans comme pour les nouveaux joueurs de découvrir Rainbow Six Siege X
sous un angle original et divertissant. Vous avez jusqu'au 9 juillet pour en profiter, soit deux longues semaines.
Rappelons que depuis son changement de nom, le FPS d'Ubisoft est free-to-play
.
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