Rainbow Six Siege X dévoile son nouvel agent défenseur dans un trailer riche en lasers

À l'approche du lancement de sa nouvelle saison, Ubisoft a révélé le nouvel agent qui va intégrer les rangs de Rainbow Six Siege X.
Entre les nombreux assaillants et défenseurs déjà disponibles, les profils ne manquent pas pour combler les joueurs de Rainbow Six Siege X
. Mais de manière occasionnelle, une nouvelle recrue vient étoffer les rangs. Pour accompagner les débuts de l'Opération High Stakes, la nouvelle grande saison du titre, un nouvel agent pourra être débloqué ayant de redoutables lasers comme outil de prédilection.
Des lasers et des armes en pagaille en approche avec le nouvel agent du jeu
Le site officiel du jeu précise que la capacité spéciale de Denari, le connecteur P.I.R.T
lui permet de couvrir toute une pièce de rayons laser qui mettront des bâtons dans les roues de vos ennemis. « Lorsqu'au moins deux dispositifs sont placés dans le champ de vision l'un de l'autre, un laser les relie. Lorsqu'un ennemi le traverse, il est ralenti et subit des dégâts. Plus vous placez de dispositifs, plus vous créez un véritable réseau de lasers, formant ainsi une zone d'interdiction adaptée aux besoins défensifs de n'importe quelle pièce.
»
En plus de son dispositif unique, Denari possède un arsenal lui permettant de maîtriser toutes les menaces qui parviendraient à se faufiler entre ses lasers
. Il pourra utiliser sa mitraillette Scorpion EVO 3 A1 et son Glaive-12 pour repousser ses adversaires. Au niveau des gadgets, Denari pourra compter sur un bloqueur d'observation ou sur un bouclier déployable s'il se retrouve en difficulté.
Quand sera-t-il possible d'incarner Denari dans Rainbow Six Siege X ?
S'il a de quoi séduire les amateurs de pièges, Denari est un agent qui n'est pas destiné à tous les joueurs de Rainbow Six Siege X.
Possédant une santé assez fragile, il est également technique à maitriser. Il est donc davantage pensé pour les joueurs confirmés et les rois de l'approche furtive pour poser le connecteur sans se faire repérer.
Tout comme l'Opération High Stakes, Denari sera disponible dans Rainbow Six Siege X à partir du 2 septembre prochain
.
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