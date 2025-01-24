Rainbow Six Siege : Ubisoft durcit sa lutte contre les tricheurs et les botters

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 janvier 2025 à 15h00
Bonne nouvelle pour les joueurs de R6 : Ubisoft intensifie son combat contre les cheaters, dans le but d'assainir la communauté.
Rainbow Six Siege : Ubisoft durcit sa lutte contre les tricheurs et les botters
Tous les jeux compétitifs ou presque doivent faire face à la même problématique : les tricheurs et utilisateurs mal intentionnés. C'est évidemment le cas pour Rainbow Six: Siege et Ubisoft prend des mesures drastiques pour renforcer son combat contre les tricheurs dans son FPS. Avec l'introduction de nouveaux systèmes anti-triche, les joueurs tricheurs sont désormais détectés et bannis de manière instantanée, même en pleine partie, et les sanctions contre les botters sont devenues encore plus sévères.

Détections instantanées et fins de matchs automatiques

Avec le lancement de l'Opération Collision Point, Ubisoft a introduit un système qui détecte les tricheurs en temps réel. Désormais, avec la dernière mise à jour, si un joueur est identifié comme tricheur, le match est immédiatement interrompu, et ce dernier est banni sur-le-champ. Les joueurs innocents, en particulier dans les parties classées, ne perdront aucun MMR (points de classement) si une partie est terminée prématurément à cause d'un tricheur.

Cette nouvelle approche permet d'éviter les complications liées au rollback MMR, un système qui ajustait les classements des joueurs affectés par des tricheurs après coup. Les premiers retours montrent déjà des résultats positifs, avec des clips de matchs interrompus circulant en ligne, preuve de l'efficacité du nouveau système.

Tolérance zéro pour les botters

En parallèle, Ubisoft a intensifié sa politique contre les « botters », ces joueurs qui utilisent des scripts pour automatiser des actions et farmer de la Renommée en restant AFK. Autrefois, ces utilisateurs recevaient une suspension de 15 jours pour une première infraction avant un bannissement définitif en cas de récidive.
À partir de maintenant, Ubisoft applique un bannissement permanent dès la première offense. Ce durcissement est le résultat des demandes de la communauté, qui réclamaient des règles plus dures pour les joueurs fautifs.

Avec ces nouvelles mesures, Ubisoft montre qu'il est déterminé à préserver l'intégrité compétitive de Rainbow Six Siege tout en se montrant à l'écoute des joueurs. En espérant que cela améliore la qualité des parties, en réduisant les cheaters et les bots.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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