Rainbow Six Siege : Ubisoft durcit sa lutte contre les tricheurs et les botters

Bonne nouvelle pour les joueurs de R6 : Ubisoft intensifie son combat contre les cheaters, dans le but d'assainir la communauté.

Détections instantanées et fins de matchs automatiques

So it turns out @Rainbow6Game is not messing around. It kicks the cheater and instantly cancels the match. No elo is taken from anyone and rollback commences for all who queued with the cheater that season.



This is an unbelievable development and I am SO hype. pic.twitter.com/MANJxg8gSc — Jess🐐 is 🔴LIVE on Twitch (@JessGOAT) January 23, 2025

Tolérance zéro pour les botters

📢 We have an important Anti-Cheat update to share. pic.twitter.com/kYnNzYYRCS — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) January 23, 2025

PC Édition Standard → 7,28 € au lieu de 20 €, soit 64 % de réduction. Édition Deluxe → 11,37 € au lieu de 30 €, soit 62 % de réduction. Operator Edition → 28,77 € au lieu de 70 €, soit 59 % de réduction.

Xbox Édition Deluxe → 11,62 € au lieu de 30 €, soit 61 % de réduction. Operator Edition → 25,72 € au lieu de 70 €, soit 63 % de réduction. Édition Ultimate → 52,79 € au lieu de 90 €, soit 41 % de réduction.



Tous les jeux compétitifs ou presque doivent faire face à la même problématique : les tricheurs et utilisateurs mal intentionnés.. Avec l'introduction de nouveaux systèmes anti-triche, les joueurs tricheurs sont désormais détectés et bannis de manière instantanée, même en pleine partie, et les sanctions contre les botters sont devenues encore plus sévères.Avec le lancement de l'Opération Collision Point, Ubisoft a introduit un système qui détecte les tricheurs en temps réel. Désormais, avec la dernière mise à jour,. Les joueurs innocents, en particulier dans les parties classées, ne perdront aucun MMR (points de classement) si une partie est terminée prématurément à cause d'un tricheur.Cette nouvelle approche permet d'éviter les complications liées au rollback MMR, un système qui ajustait les classements des joueurs affectés par des tricheurs après coup. Les premiers retours montrent déjà des résultats positifs, avec des clips de matchs interrompus circulant en ligne, preuve de l'efficacité du nouveau système.En parallèle,, ces joueurs qui utilisent des scripts pour automatiser des actions et farmer de la Renommée en restant AFK. Autrefois, ces utilisateurs recevaient une suspension de 15 jours pour une première infraction avant un bannissement définitif en cas de récidive.À partir de maintenant,Ce durcissement est le résultat des demandes de la communauté, qui réclamaient des règles plus dures pour les joueurs fautifs.Avec ces nouvelles mesures, Ubisoft montre qu'il est déterminé à préserver l'intégrité compétitive de Rainbow Six Siege tout en se montrant à l'écoute des joueurs. En espérant que cela améliore la qualité des parties, en réduisant les cheaters et les bots.Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :