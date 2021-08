Rainbow Six: Siege : Ubisoft annonce un événement à durée limitée inspiré d'Extraction

Containment arrive dans R6

Bien que Rainbow Six Extraction soit bientôt disponible,n'en oublie pas pour autant Rainbow Six: Siege , bien au contraire. Le studio vient en effet d'annoncer un événement à durée limitée inspirée de, au travers du mode inédit Containment.Le modefera son arrivée dansà partir du 3 août, et sera disponible jusqu'au 24 du même mois, et permettra aux joueurs de R6 d'avoir un aperçu depar le biais de l'événement à durée limitée. Il plongera nos agents dans une version retravaillée de la carte Consulat, envahie par le parasite Chimera.Pour plus de précisions, nos agents vont devoir au cours de cet événement spécial partir en intervention afin de. Pour cela, ils devront affronter les Protéens, des créatures extraterrestres mortelles semblables aux Archéens et qui peuvent prendre l’apparence des agents REACT. Selon les informations fournies par Ubisoft, les parties seront constituées de deux équipes : les assaillants et les défenseurs. Les assaillants devront détruire le Nid pour ensuite avoir accès à l'objectif final, quant aux défenseurs, ils devront compter sur les attaques de mêlée et le Sprint Remah d’Oryx pour stopper leurs adversaires dans leur progression.Avec ce nouvel événement,pour IQ, Ace, Blackbeard, Amaru et Zero du côté des assaillants et pour Aruni, Jager, Kaid, Mira et Warden du côté des défenseurs. Par ailleurs, chaque élément d'agent sera aussi disponible à l'achat par le biais de packs dans la boutique du jeu.