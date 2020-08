Rainbow Six: siege : Trouvez des coéquipiers avec SquadFinder

Trouvez des coéquipiers sur R6 avec SquadFinder

SquadFinder est une plateforme qui aide les joueurs de Rainbow Six Siege à trouver des coéquipiers ayant les mêmes habitudes et styles de jeu.



Les joueurs peuvent envoyer et accepter des invitations, ajouter les meilleurs coéquipiers potentiels à leur liste d'amis et commencer à jouer !

À l'instar de nombreux autres jeux multijoueur où la tactique possède une part importante, dans Rainbow Six: Siege il est toujours plus amusant de jouer avec des personnes que l'on connaît ou, a minima dans un premier temps, des personnes avec qui il est plus facile de discuter afin de transmettre rapidement et clairement les informations. C'est dans ce but qu'Ubisoft a récemment lancé sa plateformeDisponible à cette adresse , vous serez, peut-être, en mesure de trouver vos futursavec qui vous formerez une équipe imbattable dans. Le site vous permet en effet de chercher et trouver d'autres joueurs, quel que soit votre niveau, votre plateforme de jeu ou votre façon de jouer. Voici la description officielle de cette nouvelle fonctionnalité, qui devrait grandement ravir la communauté.Pour trouver vos futurs, vous n'avez qu'à créer votre profil sur le site, et suivre toutes les indications. Vous pourrez inviter les utilisateurs avec qui vous pensez pouvoir jouer, mais aussi gérer les invitations reçues. Étant donné que la fonctionnalité vient d'être lancée, il est possible que quelques ajustements aient lieu dans les semaines à venir, afin de la rendre plus optimale.est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenairevous le propose, à des prix défiants toute concurrence, sur :