Rainbow Six: Siege : Tout savoir sur l'Opération Steel Wave, les Agents et les modifications

Ubisoft a levé le voile sur la prochaine Opération à voir le jour dans Rainbow Six: Siege : Steel Wave. Retrouvez tout ce qu'il faut savoir à propos des Opérateurs Melusi et Ace, le rework de la carte Maison et bien d'autres choses.

Nouveaux Opérateurs, Melusi et Ace

Melusi

Ace

Refonte de la carte Maison

Découvrez le rework de Maison

L'alarme de proximité : nouveau gadget secondaire

Autres changements et ajouts de l'Opération Steel Wave

Pour limiter les abus, le MMR (matchmaking par niveau) sera désormais le même, quelle que soit la région. De ce fait, le rang champion devient un grade mondial, ce qui rend son accession encore plus complexe.

Un pack élite est disponible pour Echo est disponible.

Certains Agents ont vu leur prix d'achat diminuer : Alibi et Maestro → 15 000 points de Renommées ou 350 crédits R6. Nøkk et Warden → 20 000 points de Renommées ou 480 crédits R6.

Deux skins d'armes saisonniers sont disponibles : Le skin Sculpture sur bois et le skin Journée à la plage.



Équilibrage des Agents

CLASH Le pistolet-mitrailleur de Clash utilise désormais le réticule triangulaire vert du viseur reflex au lieu d'un point rouge. ECHO L'effet de secousse de la caméra qui se produisait lorsque le Yokai étourdissait des ennemis a été supprimé.

Le mouvement du joueur n'a plus aucun effet sur la durée de l'étourdissement. Il dure désormais 10 secondes dans tous les cas et l'intensité de la perturbation visuelle reste inchangée pendant cet intervalle.

Bouclier déployable remplacé par des grenades à percussion. FINKA Les points de vie de base des coéquipiers réanimés par le shoot d'adrénaline de Finka passent de 5 à 30. Les joueurs blessés se relèvent désormais avec 50 points de vie (30 points de base + 20 provenant du shoot de Finka). KAID LFP586 rajouté à l'équipement en tant qu'arme secondaire. KALI Réduction du temps de déclenchement de la lance explosive LV, qui passe de 2,5 secondes à 1,5 seconde.

Amélioration du recul du CSRX 300 en réduisant le mouvement de l'arme vers le haut après chaque tir.

P22 Mk5 remplacé par le SPSMG9 dans l'équipement. NOMAD PR892 rajouté à l'équipement en tant qu'arme secondaire. ORYX Réduction des dégâts reçus après avoir sprinté à travers un mur, qui passent de 10 à 5.

Caméra blindée remplacée par le nouveau gadget secondaire Alarme de proximité.

Option "poignée inclinée" rajoutée au MP5 d’Oryx. ELA, ZOFIA Suppression de la modification de la sensibilité de la souris provoquée par l'effet d'étourdissement des gadgets des sœurs Bosak. YING Réduction du nombre de charges Candela, qui passent de 4 à 3. - Changement appliqué sur PC le 30-04-2020.

Malgré les fuites, Ubisoft nous avait donné rendez-vous ce 18 mai pour présenter, en profondeur, l', qui arrivera d'ici plusieurs semaines sur les serveurs live (d'ores et déjà disponible sur les serveurs de test). Si vous avez manqué cet événement, ou que vous souhaitez tout simplement découvrir en profondeur tout ce qui arrive avec, nous vous proposons un résumé de tout ce que va apporter cette, correspondant à laComme lors de chaque Opération, deux nouveaux Opérateurs font leur arrivée dans. Un attaquant et un défenseur. Cela devrait être le cas pour la dernière fois, puisque à partir de la Saison 3 de l'Année 5, un rework d'Opérateur sera proposé à la place d'un Opérateur inédit.est la nouvelle Défenseure, et est équipée d'un dispositif sonique Banshee qui permet de déstabiliser tous les ennemis qui se trouvent dans la portée de ce gadget en les ralentissant. Déployable au sol ou sur les murs, celui-ci laissera échapper un bruit très perceptible dès lors qu'un assaillant se trouve proche de lui, et avertira de ce fait tous les joueurs se trouvant dans le périmètre.Pour ce qui est de ses armes,pourra s'équiper d'un fusil à pompe Super 90 ou d'un T-5 SMG, son arme secondaire est un RG15. Elle peut également utiliser un bouclier déployable.possède 3 points de vitesse et 1 de protection.est donc l'assaillant de cette nouvelle. Ce dernier pourra lancer, entre autres, des grenades créant des brèches afin d'avoir une ouverture et une nouvelle ligne de tir sur les Défenseurs. Le S.E.L.M.A., son explosif, peut également servir pour détruire les gadgets adverses. Son explosion inflige peu de dégâts aux Agents, et ces derniers peuvent le détruire avant qu'il n'explose.Pour ce qui est de ses armes,pourra s'équiper d'un fusil à pompe M1014 ou d'une AK-12, alors que son arme secondaire est le P9. Il peut également utiliser des grenades fumigènes.possède 2 points de vitesse et 2 points de protection.Les joueurs deont pris l'habitude, ces derniers mois, de profiter duplutôt que d'une nouvelle. Cette fois-ci, c'est la carte emblématiquequi connaît une refonte.Ainsi, certaines pièces sont plus grandes qu'avant sa refonte, et une nouvelle section a été ajoutée à l'arrière, avec deux pièces par étage et un escalier pour permettre une connexion. La bombe peut dorénavant être posée à deux autres endroits : dans le salon et la salle de musique. De plus, le garage a été modifié et seule une porte reste destructible, alors qu'une barricade a été ajoutée. D'autres changements ont également eu lieu, comme le déplacement du site de bombe du salon et de la salle de sport vers la chambre principale et la chambre de garçon, et Ubisoft précise que la plupart des planchers peuvent être détruits.Les défenseurs pourront profiter d'un nouveau gadget secondaire, petit, mais ô combien utile. L'alarme de proximité est un petit objet qui se colle sur n'importe quelle surface et permet aux défenseurs statiques de récolter des informations importantes sur la présence d'ennemis.Comme souvent, plusieurs Agents ont vu leur statistiques être équilibrées :Pour de plus amples informations à propos de l'Opération Steel Wave, rendez-vous sur le site officiel