Rainbow Six: Siege tease Crimson Heist, sa nouvelle Opération

Terminer le boulot requiert généralement une... approche créative pic.twitter.com/xUR3CSCw3y — Rainbow Six FR (@Rainbow6FR) February 16, 2021

Border rework coming with Year 6 Season 1 pic.twitter.com/bvooy1mP5t — Benjamin (@benjaminstrike) January 25, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

L'Année 6 de Rainbow Six: Siege est sur le point de débuter, et les joueurs peuvent d'ores et déjà avoir un premier aperçu de cette première saison. Si les détails sont très maigres, nous avons un visuel et un nom.Cette Opération se nommera donc, suggérant un rapport avec les braquages. Comme ces dernières saisons, un nouvel Opérateur fera son arrivée, lequel va être accompagné d'une refonte d'une carte, d'un événement temporaire et, bien entendu, du Battle Pass, sans oublier diverses améliorations liées au gameplay.Selon les derniers leaks, notamment benjamainstrike , qui avait dévoilé le nom de cette opération en décembre, la carte qui bénéficierait d'une refonte serait Border. Le nouvel Agent se nommerait Flores et serait un Argentin spécialiste dans l'infiltration, notamment grâce à son drone explosif nommé RCE-Ratero, qui pourrait alors détourner l'attention des adversaires.L', mais nous devrions en savoir un peu plus à son sujet le 21 février prochain, lors de sa présentation générale.