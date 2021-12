Rainbow Six: Siege : Snow Brawl, l'événement hivernal, est disponible

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Dès maintenant, et pour une durée de trois semaines,. Les joueurs pourront profiter du mode de jeu « capture de drapeau », lequel se déroule, sans surprise, dans la neige. Les joueurs devront récupérer le drapeau de l'équipe adverse et le ramener dans leur camp pour marquer un point. Cependant, étant donné que l'hiver est là, des boules de neige seront de la partie.. L'arme secondaire sera, quant à elle, le lanceur boom de neige. Le tout se déroulera dans une version originale de la carte Chalet.Pour ce qui est du mode en lieu même, les drapeaux doivent être récupérés directement sur leur base ou en tuant celui qui le tient. Un drapeau à terre peut être ramassé pour être ramené dans son camp. Plusieurs boosts seront disponibles, comme des boosts de vitesse, de tir et des packs de santé. Une partie dure 10 minutes et l'équipe ayant le plus de point à la fin du temps la remporte.Les joueurs pourront choisir comme Agent : Ash, Blackbeard, Buck, Montagne et Osa d'un côté ou Castle, Frost, Rook, Thorn et Vigil de l'autre. Enfin, des skins spéciaux seront également disponibles.