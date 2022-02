Rainbow Six: Siege : Roadmap 2022, nouvelles cartes et nouveaux modes

Feuille de route 2022 pour R6

PC Édition Standard → 7,79 € au lieu de 19,99 €, soit 61 % de réduction. Édition Deluxe → 9,2 € au lieu de 29,99 €, soit 69 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 10,99 € au lieu de 39,99 €, soit 73 % de réduction. Édition Deluxe → 9,99 € au lieu de 29,99 €, soit 67 % de réduction. Édition Gold → 24,99 € au lieu de 69,99 €, soit 64 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN de 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après quelques années où les nouveautés étaient plus timides,, pour augmenter le nouveau contenu dans Rainbow Six: Siege, qui vient de franchir le pic des 80 millions de joueurs uniques. Ainsi, ces douze prochains mois seront riches en nouveautés, pour tenter d'attirer encore plus de joueurs et fidéliser celles et ceux étant déjà là.Concernant le contenu en tant que tel,. Azami, avec la première saison de l'Année 7, ensuite, nous aurons le droit à un Agent belge, un originaire de Singapour et un dernier de Colombie. Un mode inédit sera également introduit avec cette première saison,. Comme nous vous le disions également,, avec la première, Country club, située en Irlande. Nous aurons ensuite une carte spécifique pour le match à mort par équipe, et une carte compétitive, qui arriveront plus tard.L'autre point essentiel pour Ubisoft est de posséder une communauté saine et respectueuse, pour limiter les comportements toxiques. De fait, la lutte contre la triche sera accélérée, le système de réputation amélioré, alors que les joueurs abusant du tir allié seront sanctionnés.Pour ce qui est du gameplay sur console, les développeurs promettent de nombreuses améliorations, notamment pour personnaliser un peu plus les commandes et le champ de vision. Le gameplay général sera pareillement revu, avec plusieurs Agents équilibrés, dont Zero, Bandit, Dokkaebi et Thatcher. Le classé 2.0 sera également introduit avec la saison 3. Malheureusement, le fait de se concentrer sur tout cela. Il faudra donc patienter encore quelques mois de plus avant de pouvoir profiter de ces deux fonctionnalités très attendues.Pour rappel,estdisponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :