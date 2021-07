Rainbow Six: Siege propose le mode Headshot, où seuls les tirs à la tête sont comptés

PC Édition Standard → 7,62 € au lieu de 19,99 €, soit 62 % de réduction. Édition Deluxe → 9,33 € au lieu de 29,99 €, soit 69 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 10,99 € au lieu de 39,99 €, soit 73 % de réduction. Édition Deluxe → 14,99 € au lieu de 29,99 €, soit 50 % de réduction. Édition Gold → 24,99 € au lieu de 69,99 €, soit 64 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN de 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ces prochains jours,, tout du moins dans son mode arcade, une nouvelle expérience intense et temporaire. Jusqu'au 20 juillet, ce mode met en compétition les joueurs les plus précis pour viser la tête, puisque seuls ces tirs seront comptabilisés, ce qui augmente la rigueur et la concentration.. Ici, deux équipes s'affrontent, avec un équipement en chrome pour ne pas subir de dégâts sur le corps, avec des accessoires bien précis. L'équipe Argent (défense) possède des grenades flash et des explosifs, alors que l'équipe Or (attaque) est dotée de fils barbelés et de caméras blindées.Bien évidemment, étant donné que seuls les tirs à la tête comptent, il n'y a pas de réanimation. Seul le talent au moment fatidique fera la différence. Le mode Headshot est également le moment idéal pour vous perfectionner dans vos prises de décisions rapides, vos 1v1 et, surtout, dans votre visée pour augmenter votre efficacité de tirs à la tête. Vous pouvez, d'ores et déjà, y jouer, et ce, jusqu'au mardi 20 juillet.est, pour rappel, disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :