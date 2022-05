Rainbow Six: Siege : Opération Vector Glare, Sens, nouvelle carte, les détails

Opération Vector Glare R6, tous les détails

Sens, nouvel Agent

Nouvelle carte, Huis clos

Stand de tir

Le Stand de Tir est enfin là ! 🎯



1️⃣ Testez toutes les armes

2️⃣ Analysez le recul et les dégâts

3️⃣ Jouez avec n'importe quel agent, même ceux que vous n'avez pas débloqué pic.twitter.com/w0uYebFEdp — Rainbow Six Siege FR (@Rainbow6FR) May 22, 2022

Autres points de l'Opération Vector Glare

Même si le contenu des Opérations est moins important depuis quelques mois, il s'agit toujours d'un moment spécial pour les joueurs de, qui peuvent découvrir plusieurs nouveautés. Pour l', qui est d'ailleurs d'ores et déjà disponible sur les serveurs de test, nous aurons le droit à une pléthore de nouveautés et améliorations, que vous pouvez retrouver avec plus de précisions ci-dessous, si jamais vous êtes passé à côté de la présentation.Présentée brièvement il y a quelques jours,qui plaira à celles et ceux qui aiment jouer en équipe. Du côté des armes, Ubisoft nous apprend que ce personnage sera équipé en arme principale d'un POF9 ou d'un 417, alors qu'en arme secondaire, le choix se fera entre un SDP 9mm ou un Gonne-6. Pour les gadgets, le joueur pourra s'équiper de Claymores ou d'explosifs.. Enfin, sa capacité lui permet de lancer un objet lequel bloque les lignes de vues en créant un mur.. Celle-ci est la première entièrement dédiée au mode Match à mort en équipe et se concentre donc sur les déplacements plutôt que sur des stratégies défensives. L'expérience promise s'annonce bien différente de ce à quoi nous avions l'habitude.Après une longue attente,. Un mode principalement dédié à celles et ceux souhaitant faire connaissance avec des armes ou Agents, puisque vous pourrez incarner n'importe quel personnage, même s'il n'est pas débloqué. Vous pourrez vous essayer à tous les styles d'armes, afin d'être totalement prêt pour le champ de bataille.Parmi les autres choses abordées dans cette mise à jour, nous pouvons mentionner le mode confidentialité, notamment dédié aux streamers. Côté Agents, certains ont vu leur prix baisser (Nøkk, Warden, Ace, et Melusi entre autres). Glaz est également modifié, ayant plus d'armes légendaires et perd un point de protection tout en gagnant un de vitesse.De nombreuses autres choses seront disponibles avec cette mise à jour, notamment une série d'équilibrages et de correction de problèmes. Le tout sera communiqué lors de la sortie de l'Opération Vector Glare, le 7 juin. Vous pouvez, en attendant, retrouver ces nouveautés en images.