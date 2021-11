Rainbow Six: Siege : Opération High Calibre, tous les détails

Opération High Calibre R6, tous les détails

Thorn, nouvel Agent

Refonte de la carte Outback

La carte Outback a été retravaillée !

Autres points de l'Opération High Calibre

Même si le contenu des Opérations est moins important depuis quelques mois, il s'agit toujours d'un moment spécial pour les joueurs de, qui peuvent découvrir plusieurs nouveautés. Pour l', qui est d'ailleurs d'ores et déjà disponible sur les serveurs de test, nous aurons le droit à une pléthore de nouveautés et améliorations, que vous pouvez retrouver avec plus de précisions ci-dessous, si jamais vous êtes passé à côté de la présentation.Présentée brièvement il y a quelques jours,, qui plaira à celles et ceux qui aiment poser des pièges. Surtout, elle apporte avec elle un gadget inédit, des bombes collantes nommées Razorbloom Shell, qui s'activent lorsqu'un ennemi passant à proximité. Seulement, si ces derniers s'en aperçoivent, ils auront la possibilité de les détruire. Elle peut également utiliser du fil barbelé ou un bouclier déployable. Côté arme, elle sera en possession, au choix, d'un M870 ou un UZK50GI, nouvelle arme appartenant à la catégorie des SMG. Pour ce qui est des armes secondaires, nous faisons dans le classique, avec un 1911 TACOPS ou un C75-Auto.Ici, nous n'aurons le droit qu'à une refonte, contrairement à la précédente Opération, mais assez importante tout de même. Bien que disponible depuis 2020, Outback était loin d'être parfaite et de nombreux joueurs ne la portaient pas forcément dans leur cœur. Ainsi,. Plusieurs fenêtres ont aussi été supprimées. L'objectif des développeurs est de faire d'Outback une carte compétitive. Un aperçu est disponible ci-dessous.Si la nouvelle opératrice et la refonte de la carte sont les deux points importants de l', de nombreuses autres améliorations vont être appliquées. Par exemple, l'ATH va être plus poussé, permettant de distinguer clairement les éléments à notre niveau, à l'étage ou au sous-sol sur le radar, ou encore l'affichage des munitions des gadgets et armes non équipées. Une partie du texte est également remplacée par des icônes, pour que cela soit plus clair et intuitif.Les Agents sont également concernés par quelques changements, que ce soit au niveau des prix (Nomad, Kaid, Kali, Wamai et Aruni) ou du gameplay. Pour exemple,, alors que les drones d'Echo et Mozzie pourront rester à l'extérieur 10 secondes (contre 3 actuellement).Pour conclure sur les points importants,, permettant aux créateurs de contenu de se rendre anonymes durant la partie et cacher les différentes informations pour, notamment, empêcher le stream snipe.L'. Aucune date de sortie n'a pour le moment été indiquée.