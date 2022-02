Rainbow Six: Siege : Le premier Opérateur de l'Année 7 teasé, avec des kunaïs

Une lame peut sectionner, coller, et cicatriser.

Un couteau peut couper, plier, ou créer.



Le plus simple des outils laisse libre cours à notre imagination.



Rendez-vous le 19 février. pic.twitter.com/WYXh19uft6 — Rainbow Six Siege FR (@Rainbow6FR) February 14, 2022

Les joueurs de Rainbow Six: Siege accueilleront, bientôt, une nouvelle Année et donc une nouvelle Saison, signifiant donc que du contenu inédit sera introduit. Parmi ces nouvelles choses,. Sur la toile, quelques rumeurs vont et viennent ces dernières semaines et ont été, en partie, confirmées.Ubisoft a effectivement récemment tweeté une image,Depuis de longues semaines, plusieurs rumeurs avancent qu'un Opérateur japonais, équipé de cette arme, devait faire son arrivée dans le FPS tactique, ce qui semble enfin être le cas. Le tweet ne nous apprend malheureusement rien d'autre.Si vous avez suivi les dernières rumeurs autour de R6, vous devriez savoir que ce nouvel Agent serait, normalement, un défenseur équipé, en plus de ses kunaïs, d'un 9x19. Nous aurons la confirmation de tout cela dès ce 19 février, date à laquelle cette nouvelle saison sera révélée par Ubisoft. D'autres détails pourraient, cependant, être teasés d'ici là. La nouvelle saison de Rainbow Six: Siege arrivera sur les serveurs live fin février ou début mars.Pour rappel,estdisponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :