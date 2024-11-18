Rainbow Six: Siege : La saison 4 de l'année 9 attendue pour début décembre

Découvrez toutes les nouveautés ainsi que la date de lancement de l'Opération Collision Point, la dernière saison de l'année 9 de Tom Clancy Rainbow Six: Siege.
Chaque saison de Rainbow Six: Siege
est l'occasion d'ajouter du contenu inédit en jeu et de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer le quotidien des joueurs. Tandis que la saison 3 de l'année 9 touche à sa fin, Ubisoft a annoncé le 17 novembre 2024 l'arrivée prochaine de la quatrième et dernière saison de cette année de jeu. Baptisée Opération Collision Point, elle sera active en jeu à partir du 3 décembre prochain.
Le cross-play et le système anti-triche, nouveautés majeures dans Rainbow Six: Siege
Parmi les nouveautés majeures apportées avec l'Opération Collision Point figure tout d'abord l'arrivée du cross-play sur le titre. Dès le 3 décembre, les joueurs sur console pourront rejoindre leurs amis sur PC
. Cependant, l'inverse ne sera pas encore possible pour les joueurs PC. De plus, si les utilisateurs sur consoles de salon participent à des parties classées en cross-play, ils débloqueront automatiquement un rang PC différent de celui sur console. Pour l'occasion, un nouvel événement sera proposé à la communauté : la Siege Cup Beta.
Accessible à tous les joueurs de niveau 50 ou plus, ce tournoi permettra à des équipes de 5 soldats de s'affronter dans des matchs riches en rebondissements.
Taillée pour les compétiteurs, la Siege Cup Beta récompensera les meilleures équipes par des points dédiés à l'événement. Il sera possible de les échanger contre divers objets inédits proposés via une rotation renouvelée tous les 15 jours.
Le déploiement de l'option cross-play et les débuts de la Siege Cup Beta s'accompagnent d'un renforcement des mesures anti-triche sur Rainbow Six: Siege
. La détection des tricheurs sera améliorée avec des sanctions appliquées en jeu normal ou en cross-play. Si un tricheur est repéré via le MouseTrap, il sera obligé de jouer uniquement sur PC pendant une durée de 3 mois. Toutes les parties incluant des outils de triche seront également annulées, mais sans impacter le rang de Matchmaking.
Enfin, le lancement de la saison Opération Collision Point proposera d'autres nouveautés comme la refonte de l'agent Blackbeard, avec son bouclier H.U.L.L. adaptable, des changements pour les boucliers balistiques, des équilibrages pour les assaillants Ying et Sens et bien plus encore
au gré des mises à jour additionnelles. Le rendez-vous est donc fixé au 3 décembre 2024 pour découvrir tout ce que la saison 4 de l'année 9 de Rainbow Six: Siege a à vous offrir.
Pour rappel, le titre est disponible sur Ubisoft +, via les services d'abonnement Ubisoft ainsi que sur PlayStation 4, PlayStation 5, les consoles Xbox One, Xbox Series et PC.
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