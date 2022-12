Rainbow Six Siege : L'événement « Snow Brawl » fait son retour

L'événement « Snow Brawl » 2022 de Rainbow Six Siege, dates et détails

Pour les fêtes de fin d'année 2022,est sur le point d'accueillir un événement bien connu, le. Ubisoft a, récemment, partagé des informations à ce sujet. Voici un récapitulatif.sera disponible sur Rainbow Six Siegeet se terminera. Ainsi, pendant trois semaines, les joueurs et les joueuses pourront découvrir un. L'objectif est le suivant : « les joueurs devront récupérer le drapeau de l'équipe adverse et le ramener dans leur propre base pour marquer un point ».Dans ce mode de jeu, les équipes sont, équipées d'un(arme principale) et d'un gadget aux couleurs des fêtes de fin d'année (arme secondaire). La victoire est accordée à celle ayant réussi à marquer le plus de points. Les parties se jouent sur uneEn outre, notons que l'événement « Snow Brawl » propose aux joueurs et aux joueuses, séparés en deux camps : les Blizzards oranges avec Ash, Barbe Noire, Montagne et Osa ou bien les Lames Bleues avec Dokkaebi, Grim, Sens, Rook, Vigil, Frost, Castle et Thorn.Évidemment qui dit nouvel événement dit. D'ailleurs, celles et ceux qui réaliseront leurs défis hebdomadaires recevront un pack collection, chaque semaine. À ce propos, les personnes qui se seront connectées au jeu, durant l'événement, obtiendront également un pack. Plusieurs éléments cosmétiques, de la collection « Snow Brawl », seront à retrouver dans la boutique.Pour rappel, Rainbow Six Siege est disponiblesur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.