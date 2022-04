Rainbow Six: Siege : L'événement Rengoku précise sa date de sortie et son contenu

Événement Rengoku de Rainbow Six: Siege, les détails

Dates, modes de jeu et carte

Armes et cosmétiques de l'événement Rengoku

PC Edition Standard → 7,79 € au lieu de 19,99 €, soit 61 % de réduction. Edition Deluxe → 9,2 € au lieu de 29,99 €, soit 69 % de réduction. Edition Ultimate → 38,99 € au lieu de 89,99 €, soit 57 % de réduction.

Xbox One Édition Deluxe → 9,99 € au lieu de 29,99 €, soit 67 % de réduction. Édition Ultimate → 42,99 € au lieu de 89,99 €, soit 52 % de réduction.

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 21,39 € au lieu de 59,99 €, soit 64 % de réduction. Carte PSN 20 € → 21,39 € au lieu de 59,99 €, soit 64 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Rainbow Six: Siege n'a pas fini de faire parler de lui. Si le titre est, tout d'abord, sorti en 2015 sur PS4, Xbox One et PC, puis sur consoles next-gen, les développeurs de chez Ubisoft ne cessent de l'alimenter de nouveaux contenus. À l'image de, sur toutes les plateformes de jeu concernées.Prévu pour une, soit du, l'événement Rengoku introduira de nombreux nouveaux éléments à Rainbow Six: Siege. À commencer par, dans lequel tous les agents disposeront de l'équipement Kiba et de respawns infinis.Par ailleurs, l'événement Rengoku sera l'occasion d'introduire, qui mettra en scène un temple flottant dans le ciel. Sur celle-ci, les agents auront une toute allure : ils deviendront des guerriers samouraïs, possédés par des esprits. Ils devront, d'ailleurs, se battre pour l'honneur des dieux.Le modede l'événement Rengoku se joue en 5 vs 5. Afin de remporter la victoire, les équipes devront rester près des autels du temple, pendant cinq secondes, sans interruption, afin de marquer des points. L'équipe qui parviendra à atteindre 300 points obtiendra alors la victoire.Notons que les agents disposeront d', comme dit précédemment, qui se présentera sous la forme de Kunai explosif, pouvant tuer en un seul coup. Fuze, Osa, Root et Thunderbird pourront choisir entre un Kiba incendiaire ou empoisonné. À l'inverse, Twitch, Capitão, Sofia, Kapkan, Bandit et Maestro auront le choix entre un Kiba aveuglant ou un Kiba repoussant.Évidemment, qui dit nouveau événement, dit. Durant l'événement Rengoku, les joueurs et les joueuses pourront obtenir divers uniformes, équipements de tête, skins d'armes et cartes d'agents. Par ailleurs, le pack Esprit du champ de bataille sera disponible. Remarquons que tous les packs peuvent être obtenus en complétant les défis dudit événement ou bien en échange de crédits R6 et points de Renommée.Pour rappel,est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiants toute concurrence, sur :