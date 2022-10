Rainbow Six Siege : L'événement « Doktor's Curse » fait son retour

L'événement « Doktor's Curse » de Rainbow Six Siege, dates et détails

L'évènement Doktor's Curse est de retour ! 🎃



Du 13 octobre au 2 novembre, participez au cache-cache de l'horreur.



Monstres contre Chasseurs, survivrez-vous à la nuit la plus terrifiante de l'année ? 😱 pic.twitter.com/1uSwzrUYao — Rainbow Six Siege FR (@Rainbow6FR) October 12, 2022

Pour Halloween, de nombreux studios de développement et éditeurs prévoient des événements à durée déterminée pour leur(s) jeu(x). C'est le cas notamment de Behaviour Interactive avec, mais aussi d'Ubisoft avecEn cette année 2022,est de retour sur Rainbow Six Siege. Celui-ci sera disponible dèset jusqu'au. Ainsi, pendant deux semaines, les joueurs et les joueuses pourront découvrir une, se jouant en 5 vs 5, ainsi que de: Oryx du côté des Chasseurs et Azami, Nomad, Thorn et Gridlock pour les Monstres (Défenseurs).Dans ce mode, dont les parties se déroulent dans leles assaillants (Chasseurs) doivent trouver et chasser tous les Monstres (Défenseurs). Ces derniers devront alors survivre jusqu'à la fin de la manche. Pour cela, ils pourront compter sur des pièges à utiliser et une nouvelle capacité leur permettant de courir plus vite et de devenir invisible pendant un court instant. Les assaillants seront, quant à eux, équipes de la masse tactique de Sledge et d'un gadget.Remarquons, pour finir, que toutes celles et ceux qui se seront connectés à Rainbow Six Siege, durant l'événement,, comprenant des éléments cosmétiques. D'ailleurs, la collection Doktor's Curse, proposant des packs pour les personnages jouables, sera également de retour.Pour rappel, Rainbow Six Siege est disponiblesur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :