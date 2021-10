Rainbow Six: Siege : L'événement Doktor’s Curse de retour

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Sans surprise, et après un petit teasing,. Dès ce 12 octobre, et pour une durée de deux semaines,sera donc disponible dans le FPS, avec le mode spécial Chasse aux monstres dans une version retravaillée de la carte Parc d'Attractions.Le principe est relativement simple :. Les assaillants seront équipés de la masse de Sledge et d'un gadget au choix parmi l’Eyenox Modèle III de Jackal, le Capteur Cardiaque de Pulse et le dispositif EE-ONE-D de Lion, alors que les défenseurs n'auront aucune arme, mais une capacité unique à ce mode de jeu : devenir temporairement invisible. Ils pourront également poser quelques pièges. Les défenseurs seront incarnés par Lesion, Frost, Kapkan, Smoke et Ela. La partie est remportée par l'équipe qui élimine l'autre en premier, évidemment. Des défis hebdomadaires, à réaliser dans le mode, seront également disponibles.Le mode Chasse aux monstres sera accompagné, comme toujours, de skins spéciaux. Doktor’s Curse proposera pour cette année 2021 des Packs pour Smoke, Kapkan, Frost, Lesion, Doc, Bandit et Ela, ainsi que des Packs pour les nouveaux monstres : Jackal, Lion, Aruni, Melusi et Kaid, vendus pour 1680 Crédits. Un pack sera offert aux joueurs qui se connectent durant l'événement.