Rainbow Six: Siege dévoile les nouveautés de l'Opération Solar Raid

Dans quelques jours, les joueurs devont pouvoir découvrir une nouvelle Opération, la plus grande l'année selon les mots d'Ubisoft. En plus d'introduire le contenu habituel, de nombreuses améliorations seront proposées à la communauté, pour parfaire l'expérience du jeu multijoueur, très populaire.Pour tout savoir avant son arrivée, sur les serveurs, le 6 décembre, nous vous proposons un retour surLes joueurs commenceront par accueillirqui peut déceler les signatures électriques en temps réel et donc anticiper les attaques adverses. Un atout non négligeable permettant de s'adapter et profitable à toute l'équipe. Côté armement, elle porte en arme principale un P90 ou un ITA12L et en secondaire un SMG-11. Solis a deux points de vitesse et de santé.Solis n'est pas le seul ajout, étant donné qu'. Ce lieu se trouve dans un décor verdoyant, prenant place au-dessus des falaises, avec une architecture dernier cri. L'intérieur permettra une circulation assez fluide, plutôt difficile à défendre donc, d'autant plus qu'Ubisoft, avec cette carte, souhaite que des stratégies créatives et originales soient mises en place.Attendues depuis très longtemps,. Cependant, il ne s'agit pas d'un cross-play total, puisque cela ne concerne que les joueurs consoles. Que vous soyez que PS4, PS5, Xbox One ou Series, vous pourrez rejoindre vos amis, sans restriction de plateforme, si ce n'est les joueurs PC, laissés de côté. La cross-progression, elle, concerne en revanche toutes les plateformes, permettant de reprendre son compte et tout ce qui a été débloqué.. Le rang des joueurs ne sera pas déterminé par le rang MMR, mais par le nombre de points gagnés ou perdus après une partie, à l'image de ce qui peut se faire sur VALORANT . Les rangs comportent cinq divisions, séparées de 100 points chacune. Enfin, un nouveau rang a été intégré, Émeraude. Ces changements suppriment par ailleurs les restrictions de groupe en cas de partenaire possédant un MMR trop élevé ou trop bas, avec l'introduction d'un nouvel algorithme pour tenter d'apporter un matchmaking équilibré. Naturellement, des récompenses selon le rang atteint seront accordées.Comme récemment sur Warzone 2.0 . Une certaine liberté est laissée aux joueurs, qui peuvent planifier leur progression en fonction des récompenses qui les attirent le plus. Bien évidemment, celles et ceux qui s'investissent pourront tout débloquer.Enfin, d'autres choses sont comprises pour l', à l'image de la suppression du tir allié en phase de préparation. Pour apporter une certaine logique, la vitesse des Agents sera la même pour tous lorsqu'ils visent.Rendez-vous le 6 décembre pour découvrir, par le biais d'une mise à jour majeure.